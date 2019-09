Más seguridad en las calles, petición en los cuatro principales núcleos

A pie de calle, las peticiones vecinales para incluir en los presupuestos de Siero coinciden en líneas generales con las de los partidos de la oposición. Entre las principales demandas está mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza de las calles -tanto en lo referente a desinfección de contenedores, como desbroces-, crear nuevos espacios donde los perros puedan estar en libertad, líneas de transporte público dentro del concejo y comunicaciones peatonales entre núcleos.

El PSOE busca apoyos para aprobar las cuentas. Pero más allá de los acuerdos políticos, la sociedad sierense se mueve a su propio ritmo. Ellos serán los afectados por las cuentas municipales y LA NUEVA ESPAÑA ha preguntado en los cuatro núcleos principales. Alejandra Delicio, vecina de El Berrón, acude a trabajar a diario a Pola de Siero. Dada esta circunstancia, propone partidas presupuestarias para actuaciones en ambas localidades. Entre ellas, el mantenimiento de las calles de su lugar de residencia: "Hay una maleza tremenda, que incluso rodea los bancos, no te puedes ni sentar. Los contenedores también habría que desinfectarlos, no solo en las zonas céntricas", apostilla.

A Delicio, argentina de origen, también le preocupa no saber en qué calle está. Levanta la cabeza, y en las esquinas no ve carteles que lo indiquen: "Es tremendo. Habría que mejorar mucho la señalización. En cualquier ciudad del mundo está nombrada la calle y aquí no", advierte. Aparcamientos en la Pola es otra de sus peticiones. Y habla de la seguridad ciudadana, algo en lo que coincide con Claudia Sánchez, residente en la capital. "Hay demasiados líos y peleas", resume para pedir más vigilancia. "La accesibilidad es un tema muy importante. Hay mucha gente mayor y también niños, que, al no tener infraestructuras adecuadas, no pueden ir por donde quisieran", lamenta.

En Lugones, Rafael Perales propone unos presupuestos más centrados en lo económico. Su principal medida sería crear una línea de ayuda a las Pymes y a los autónomos: "Están en una situación muy mala, especialmente el gremio de la hostelería", subraya. Otra de las piedras angulares de sus cuentas para el concejo, sería la creación de más plazas de aparcamiento; y la tercera, general a todos los encuestados, mejorar la seguridad ciudadana: "O se aumenta la vigilancia o de verdad se hace efectiva la que hay".

En La Fresneda quieren mejores comunicaciones. Rafael Prieto lleva el estanco. Para él, faltan líneas de transporte, "lo que te obliga a acabar cogiendo el coche sí o sí". También insiste en la ruta peatonal a Lugones y parques para perros.