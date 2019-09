La iglesia de Guimarán acogerá tres misas por la patrona de Carreño

La iglesia de Guimarán acogerá el próximo 15 de septiembre tres misas en honor a la patrona de Carreño: la virgen de Los Remedios. Así las cosas, el párroco Manuel Ángel García González celebrará la eucaristía a las once de la mañana, una de la tarde y seis de la tarde. El acto religioso más multitudinario será el de la una de la tarde, que se realiza en el prao de la iglesia y al que acuden gentes de todos los puntos del concejo. Precisamente, el Ayuntamiento de Carreño pone a disposición de los vecinos un servicio de autobús para aquellos que, por circunstancias personales, no puedan acudir caminando hasta la iglesia de San Esteban de Guimarán, el punto de encuentro de los peregrinos antes de su visita a la virgen de Los Remedios. La comitiva saldrá de Candás a las once de la mañana, desde la plaza de La Baragaña, para llegar a las doce y media a Guimarán.

Este año, las fiestas de Los Remedios de Guimarán coinciden el mismo fin de semana que las del Cristo de Candás. Carreño honrará al Patrón de las Cofradías de Asturias y a la patrona del concejo durante dos jornadas seguidas: 14 y 15 de septiembre.

Las fiestas también contarán con otras actividades al margen de lo religioso. La comisión de festejos "El Pegoyu" impulsó un programa festivo del 14 al 16 de septiembre con actividades para todos los públicos. La primera jornada se celebrará la VII Marcha solidaria Monte Areo BTT desde las diez y media de la mañana; el concurso de dibujo y pintura, así como juegos infantiles a partir de las cuatro y media de la tarde; y verbena con "Fin de siglo" y "Nueva Banda" desde las once de la noche.

El domingo, además de los actos solemnes, en los que participará la coral "Aires de Candás" y habrá ofrenda del ramo, Guimarán acogerá por la tarde la primera edición de Agrosupervivientes, una actividad con premios de 120, 70 y 50 euros. La verbena de esta jornada, que arrancará a las nueve y media de la noche, correrá a cargo del "Grupo Tekila". El lunes, después de la sesión vermú se celebrará la V Comida de Hermandad. A las cinco de la tarde habrá marcha cicloturista por el pueblo con premios para todos los participantes. La verbena, con el "Grupo Assia", será a las diez y media de la noche. Y el colofón será una gran chocolatada que se prolongará hasta altas horas de la madrugada.