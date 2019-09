La oposición de Siero rechaza la ubicación de la futura escuela infantil de la Pola

Los partidos de la oposición con los que el equipo de gobierno de Siero aún no ha negociado los presupuestos municipales rechazan la ubicación de una nueva escuela infantil en el inmueble del antiguo Cinema de la Pola -una propuesta presentada por el PSOE el pasado mes de mayo-, y que ahora cuenta con el respado de Foro. Ambas formaciones llegaron el sábado pasado a un acuerdo por el que Foro apoyará los presupuestos municipales. Entre las medidas acordadas está la creación de una escuela infantil de hasta tres años en la Pola, una medida que ambos partidos llevaban en su programa electoral.

La ubicación planteada no convence al resto de formaciones representadas en la corporación. Así las cosas, Edgar Cosío García, portavoz de Izquierda Unida, habla de la necesidad de aumentar las plazas del primer ciclo de Educación Infantil tanto en la Pola como en Lugones y crear nuevas escuelas en La Fresneda y El Berrón, y considera inadecuado acondicionar el Cinema para tales fines: "No nos parece la ubicación más adecuada porque genera un nuevo foco poblacional y más trastornos para las familias a la hora de conciliar. Queremos conocer el proyecto a fondo y que se estudie otra ubicación en los entornos de los centros escolares ya existentes", concreta el edil, que trasladará sus propuestas en la reunión prevista con el PSOE para este miércoles.

Javier Pintado Piquero, portavoz de Somos, también es crítico con la ubicación planteda por el Gobierno "Poner una escuela infantil dentro de un bloque de hormigón sin ventanas es una barbaridad. Habría que hacer una escuela pero de forma adecuada, en una zona con aparcamiento para los coches, que tenga luz natural, que el edificio ocupe una sola planta y tenga zona verde", matiza Pintado Piquero, que confiesa que el gobierno aún no le ha citado para negociar los presupuestos.

El concejal de Vox, Alejandro Álvarez Álvarez, comparte la misma postura. "Vemos fenomenal que se haga una escuela infantil en la Pola, pero no estamos de acuerdo con la ubicación. Nuestra propuesta sería que se hiciera en el antiguo matadero de Siero", concreta. A él tampoco le han llamado hasta ahora para negociar las cuentas municipales.

Cristóbal Lapuerta Salinas, portavoz del Partido Popular, cree que para atender la alta demanda de plazas en infantil la opción más afortunada sería ampliar la escuela ya existente, en vez de crear una nueva lejos de los colegios. "Las familias con dos hijos tendrían que desplazarse de un lugar a otro. No es una buena idea ponerla en el Cinema. Nosotros planteamos para este sitio varias ideas, como hacer un local para empresas, instalar un museo con los fondos del concejo o como oficinas administrativas", añade.

Patricia Martín Velasco, portavoz de Ciudadanos, dice que carecen de información acerca de cómo sería el proyecto de la escuela infantil. En caso de que las intenciones pasen por hacerla en el antiguo Cinema de Siero, no lo ve bien: "Los padres nos dicen que no es el lugar más adecuado porque está lejos de los centros educativos y no hay aparcamiento", argumenta.