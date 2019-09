Tres misas en Guimarán en honor de la patrona del concejo, la Virgen de los Remedios

Como manda la tradición, el 14 de septiembre es el Cristo de Candás, y el domingo siguiente, en Guimarán celebran Los Remedios. Este año, una fiesta detrás de otra. Hoy mismo los vecinos de la localidad de Carreño tienen una cita con la Virgen en su día grande.

Están previstas tres misas en honor a la que es la patrona de Carreño: la Virgen de los Remedios. Así las cosas, el párroco Manuel Ángel García González celebrará la eucaristía a las once de la mañana, una de la tarde y seis de la tarde. El acto religioso más multitudinario será el de la una de la tarde, que se realiza en el prado de la iglesia y al que acuden gentes de todos los puntos del concejo. Precisamente, el Ayuntamiento de Carreño pone a disposición de los vecinos un servicio de autobús para aquellos que, por circunstancias personales, no puedan acudir caminando hasta la iglesia de San Esteban de Guimarán, el punto de encuentro de los peregrinos antes de su visita a la virgen de Los Remedios. La comitiva saldrá de Candás a las once de la mañana, desde la plaza de La Baragaña, para llegar a las doce y media a Guimarán.

El programa se alarga hasta e mañana tras empezar ayer mismo. Mañana habrá sesión vermú seguida de la V Comida de Hermandad. A las cinco de la tarde habrá marcha cicloturista. La verbena, con el "Grupo Assia", será a las diez y media de la noche.