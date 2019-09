"Son las peores que se pueden hacer", critica Somos de las cuentas socialistas

Para Somos Siero, los presupuestos planteados por el PSOE, cuya aprobación se da casi por segura, "son los peores que se pueden hacer". Esgrimen que estas cuentas implicarían un recorte "de más de 100.000 euros en bienestar social y cero euros en políticas de vivienda y planes de empleo". A su vez, afean que "los políticos" tengan un incremento "de más de 400.000 euros de ingresos", algo generado, en gran medida, "por los asesores y liberados ", algo a lo que ha renunciado la formación.

Estas no son sus únicas criticas a las cuentas que se están negociando. Tampoco ven con buenos ojos que se eliminen partidas "tan necesarias" como el plan contra la drogodependencia, o que "se reduzcan las ayudas a comercio local de 13.853 a 11.000 euros o la cooperación al desarrollo, donde ya no solo no se camina hacia el objetivo del 0,7% sino que se reduce hasta el 0,03% Por último, Somos tampoco está de acuerdo con las inversiones previstas, como la escuela de para hasta 3 años en La Pola.