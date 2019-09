Somos promueve la movilización por la "emergencia feminista"

Somos Carreño registró ayer una propuesta para visibilizar la movilización del movimiento feminista convocada para hoy con la denominación "#20S Emergencia Feminista". La movilización ha sido convocada por el movimiento feminista, tanto a nivel estatal como internacional, y a ella ya se han sumado numerosos ayuntamientos y colectivos. "Pretendemos no dejar pasar ninguna oportunidad de visibilizar la situación de emergencia que estamos viviendo. Las graves cifras de asesinatos machistas se mantienen año tras año, hemos visto cómo comenzaba esta semana con un triple asesinato machista en Pontevedra. Esto nos tiene que alarmar, no podemos no hacer nada", comenta el portavoz de la formación municipal, Carlos López. P.F.