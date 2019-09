Siero promete más vigilancia policial para evitar los "botellones" en los colegios

El Ayuntamiento de Siero incrementará la vigilancia de la Policía Local en las inmediaciones de los centros educativos de la Pola para evitar la entrada de jóvenes a los recintos escolares donde hacen botellón y dejan los espacios llenos de basura y cristales. Una situación que solía acontecer los fines de semana, pero que, últimamente, también ocurre por semana. Así lo avanzó ayer la concejala de Educación, Mercedes Pérez Fierro (PSOE), tras mantener una reunión con el equipo directivo del colegio público Celestino Montoto.

"Vamos a reforzar la vigilancia, y no sólo los fines de semana, porque estamos viendo que cada vez entran más e incluso por semana; es un tema sobre el que llevamos tiempo trabajando, recogiendo todas las incidencias, y con más presencia de los agentes de la Policía Local", resumió Pérez al término del encuentro. No obstante, el problema no sólo afecta al Celestino Montoto, sino que sucede en todos los centros educativos de la capital polesa.

"Es una preocupación que tenemos porque entran fuera del horario escolar y el patio queda como queda, pero es una situación que está pasando en todos los centros, no sólo en el Celestino Montoto, y por ello vamos a aumentar la vigilancia en todos los centros", resume la edil.

Asimismo, Pérez avanza que están a la espera de que el Principado de Asturias acometa la reparación integral del sistema eléctrico en el Celestino Montoto, aunque precisa que no es un tema que haya sido tratado en la reunión de ayer. "Vinieron los técnicos de la Consejería de Educación y lo que se hizo fue tratar las partes más afectadas, de modo que se cambiaron el cuadro eléctrico y algunos enchufes obsoletos hasta que se llevase a cabo la reparación de toda la instalación, pero estamos a la espera de que el Principado actúe, pues la Consejería se comprometió conmigo y con el director del centro antes y después de las vacaciones escolares". Pérez defiende que las peticiones de los centros educativos "no caen en saco roto" para el equipo de gobierno.