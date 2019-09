El Mercáu Social naveto plantea un obrador con un registro sanitario

La asamblea del Mercáu Social de Nava propuso ayer al Ayuntamiento la creación de un obrador público con un registro sanitario común en el que se permita la elaboración de productos alimentarios. Esta propuesta fue lanzada en una plaza Dominganes (en la capital del concejo) abarrotada de fieles al mercáu pero sin puestos de ningún tipo. Quienes suelen vender en esta cita mensual estuvieron ausentes no por orden municipal, sino por la decisión de la propia asamblea ante las "amenazas" del consistorio naveto de imponer sanciones a los puestos que no tuvieran registro sanitario. El gobierno local teme la responsabilidad que pudieran tener en una hipotética intoxicación alimentaria, obviando que "las competencias sanitarias no son locales, sino autonómicas", apuntan los organizadores, que también destacan que tanto la ley de registro sanitario como la de calidad alimentaria amparan a los puestos del mercáu naveto.