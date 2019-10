Un burka para anunciar el Festival de la Cerveza

Con burka o sin escote. Así es la nueva cartelería del Festival de la Cerveza de Siero, que organiza la Sociedad de Festejos del 10 al 13 de octubre, ante las quejas por sexismo de la imagen de la modelo, que en la fotografía original aparecía vestida al modo tradicional, sosteniendo un par de cervezas. El Ayuntamiento requirió la retirada del anagrama de Siero de los carteles porque "el contenido resulta claramente sexista, pudiendo atentar contra la dignidad de las mujeres, transmitiendo una imagen estereotipada y que resulta ofensiva". Los carteles serán retirados y el logo será eliminado también en los nuevos diseños, donde la modelo está con burka y sin escote.

"Tapamos la imagen de la modelo para no herir sensibilidades y se me ocurrió el burka o quitar el escote porque ya se me ocurre cualquier cosa, ya es un cachondeo y no me creo que me esté pasando esto", afirma el presidente de la Sociedad, Jenaro Soto, quien ayer recibió la notificación municipal y presentó los nuevos diseños en el Consistorio.

Además, Soto señala que están obligados, por el convenio firmado con el Ayuntamiento, a incluir el anagrama del concejo en todas las promociones de actividades que lleven a cabo. "Si no, no se hubiese puesto", remarca. Además, el presidente de la Sociedad de Festejos señala que el Consistorio nada ha tenido qué ver con el diseño de la cartelería.