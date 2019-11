La oposición de Siero plantea pagar el servicio escolar de madrugadores

A la vista de los problemas que están teniendo en algunas zonas rurales de Siero para costear el servicio de madrugadores en los colegios -para abrirlo antes y que las familias puedan dejar a los niños e irse a trabajar-, la oposición plantea que el Ayuntamiento se haga cargo de parte del coste.

El problema viene porque las empresas ponen un mínimo de diez alumnos inscritos para que el servicio les salga rentable y en algunos casos, como el de Lieres, solo hay seis inscritos. Lo que plantean los partidos de la oposición (PP, Podemos, IU, Vox y Ciudadanos) es que mientras persista esta situación, el Ayuntamiento se haga cargo de pagar la diferencia entre los alumnos que hay y los necesarios, una cantidad que cifran en 15.000 euros anuales.

Así lo planteó el portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, que actuó como representante del resto de formaciones que no están en la junta de gobierno. "Ahora mismo el servicio es una cosa particular y no sabemos si hay una figura legal que pueda avalarlo", comenta.