El Principado da ahora 120.000 euros para baños en el colegio Montoto de Siero

Un abrazo entre el alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), y la Consejera de Educación, Carmen Suárez, escenificó ayer el fin del conflicto entre los socialistas locales y el Gobierno regional a cuenta del mal estado de la red eléctrica del colegio Celestino Montoto de la Pola. El Ayuntamiento tuvo que arreglarlo porque el Principado admitió no tener fondos, algo que enfadó al PSOE sierense, donde también sentó mal que la Consejera no girara visita a la Pola y sí a otros sitios.

Carmen Suárez aseguró ayer que su visita -anunciada el domingo por la tarde tras ser acusada por el PSOE sierense de "escurrir el bulto"- no tuvo nada que ver con el enfado de sus compañeros. "Hay muchos centros a los que acudir y trabajo interno. Además, en el partido podemos discrepar, no tenemos un guión", indicó. El Alcalde la secundó entre risas: "Yo al menos no lo sigo".

Respecto a lo ocurrido en el colegio Montoto -el día 20 fue necesario desalojaron al echar humo el cuadro eléctrico, del que los padres habían advertido que estaba en mal estado-, la Consejera de Educación tachó lo ocurrido de "mala suerte" e insistió en rechazar que el arreglo sea competencia regional: "Una obra mayor, de las que se tiene que hacer cargo el Principado, serán unos 100.000 euros". Algo que el Alcalde no ve bien y advirtió de que la instalación eléctrica de los colegios "no es un mantenimiento" del que se deban ocupar los ayuntamientos, como ha ocurrido en Siero.

Finalmente, ambos recordaron que la Consejería de Educación se hará cargo de reformar con 120.000 euros los baños y porche del colegio Montoto -uno de los que tiene más matrícula en Siero- y que pactarán cómo afrontar las deficiencias que puedan surgir a la hora de inspeccionar las instalaciones eléctricas de otros centros educativos del concejo.