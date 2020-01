Reclaman una actuación urgente en el bosque de La Cebera, cerrado desde hace un mes

Izquierda Unida de Siero reclama la adecuación del bosque de La Cebera de Lugones, cerrado al paso de viandantes y ciclistas desde finales del pasado mes de diciembre debido al deterioro sufrido con el último temporal del otoño, que tumbó árboles y generó varios argayos. La formación reclama apoyo económico y actuaciones de emergencia para "salvar" el parque. "Denunciamos que este cierre es el certificado de abandono y defunción de la zona, por eso reclamamos y exigimos medidas para frenar la situación y que el Principado ayude como agente colaborador debido a la figura de Jardín Histórico", señala Tárik Vázquez, edil de IU.

El parque cerró sus puertas el mes pasado por orden municipal en aras de mantener la seguridad y, aunque estaba prevista su reapertura en los días posteriores, ha pasado ya un mes. De ahí que IU proponga articular un plan de empleo para mejorar el espacio "ante los reiterados incumplimientos de contrato con la empresa concesionaria del mantenimiento" que, junto con el efecto de los temporales del pasado otoño, "suponen en la práctica el certificado de defunción de La Cebera", añade.

En su opinión, el parque ha llegado a este punto debido al abandono a lo largo del tiempo por parte del Ayuntamiento, un estado que ha empeorado con los temporales de los últimos meses. Cabe destacar que La Cebera es uno de los espacios más utilizados por los vecinos del área central de Asturias para pasear o andar en bici, entre otros, y en IU entienden que el Alcalde, Ángel García (IU), no puede mirar a otro lado ante "la muerte" del pulmón verde del centro de Asturias: "No sabemos qué parte de emergencia climática no entiende el Alcalde", puntualiza el concejal.

De esta manera, IU exige una actuación de emergencia y dotación económica para adecentar el espacio y permitir el paso de usuarios con seguridad. Y lo hacen con la figura del plan de empleo, en la que entienden también necesario recuperar los vestigios de historia industrial de La Cebera. Unos trabajos para los que requieren el apoyo del Principado.

Los usuarios del bosque llevan un mes sin poder acceder al recinto verde donde es habitual ver a caminantes, aficionados al ciclismo o aquellos que acuden para observar flora y fauna. Incluso tuvo que ser cancelado el duatlón navideño que organiza el club Triatlón Lugones en acuerdo con la Federación de Triatlón del Principado de Asturias debido al mal estado del parque, con constantes caídas de ramas y árboles.

Por el momento, La Cebera continúa cerrada al público y así lo advierte en el Ayuntamiento con varios carteles de prohibido el paso y avisos por peligro.