La oposición de Carreño tilda de "irresponsable" la gestión del PSOE

Los tres partidos de la oposición de Carreño (PP, IU y Somos) tildan de "irresponsable" la gestión del PSOE sobre las cuentas municipales. Por esta circunstancia, aún no se han iniciado los primeros contactos entre la concejala de Hacienda, Paula Cuervo Cuervo, y el resto de partidos para buscar acuerdos que eviten una nueva prórroga presupuestaria, como ocurrió en los dos años anteriores.

Ángel García, portavoz de Izquierda Unida, comenta al respecto: "Exigimos que dejen de gastar dinero irresponsablemente, de hacer viajes inútiles, congresos vacíos, promociones ineficaces y de usar el Ayuntamiento como una agencia de comunicación y marketing de promoción personal. Céntrense en salir del plan de ajuste y en dar estabilidad económica, en ajustar el gasto y en no reducir los ingresos. Así encontrarán respuestas a esas preguntas infantiles que nos traslada el portavoz socialista. Sean más responsables y actúen con seriedad y rigor. No tiren nuestro dinero y den solución a los problemas reales. Y, si no lo saben hacer, dejen el cargo. Basta ya de trasladar la culpa a vecinos y oposición, la culpa es suya y solo suya, por irresponsables".

Joana Canals, portavoz del Partido Popular, considera que, "una vez que sepamos en qué se ha gastado más dinero de la cuenta, el siguiente paso es que se determine de qué forma se va a cubrir este déficit, si con los 351.180,90 euros que dicen tener para inversiones, es decir 100.000 euros menos de lo que dijeron que tenían cuando se nos dio traslado del borrador de los presupuestos, o con las diferentes partidas que lo componen".

Carlos López, de Somos Carreño, dice que, "aunque se aprueben los presupuestos, las inversiones no serán mayores, que no engañen. Las inversiones van a depender exclusivamente del déficit con el que se cierre el año 2019. Tendrán que explicar cómo es posible que, a pesar de poner en marcha un plan con unas medidas concretas, no han sido capaces de cumplirlo y vayamos a acabar de nuevo en déficit".

A juicio de López, "lo más grave es que ahora pretendan culpar de lo que el gobierno no ha hecho bien a los grupos de la oposición o al excesivo gasto en los sueldos de los empleados públicos. El colmo del despropósito ha sido el haber acordado con el PP de Carreño bajadas de ingresos".

Así las cosas, parece difícil un acercamiento de posturas.