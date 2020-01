El PSOE maliayés presentará el presupuesto municipal a finales de febrero

El PSOE de Villaviciosa, que gobierna con mayoría absoluta, presentará el presupuesto municipal a finales de febrero. El Alcalde explica que no lo han hecho antes porque no tienen interventor. "Estamos esperando a que salga el concurso a nivel estatal, que saldrá en marzo. El interventor es clave en la elaboración de los presupuestos. No obstante, estamos trabajando en el borrador y tenemos el compromiso de presentarlo a finales de febrero y llevarlo al Consejo de Participación Ciudadana, y luego a la comisión y al Pleno para su aprobación", concreta Alejandro Vega.

Obviamente, al contar con mayoría absoluta en el Pleno -tienen 10 concejales de 17-, las cuentas saldrán aprobadas aunque los partidos de la oposición (Partido Popular, Ciudadanos y Podemos) las rechacen.

Actualmente, el Ayuntamiento maliayés cuenta con un interventor provisional dos días a la semana para poder seguir avanzando en asuntos que conciernen a temas económicos del concejo.

Por otro lado, el Alcalde avanzó que a lo largo de este año van a integrar el Patronato Municipal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, como ya hicieron con el Patronato de Deportes, en 2017. El hecho es que ahora tienen que elaborar dos presupuestos, el del Ayuntamiento, que ronda los 12 millones de euros, y el del Patronato, de dos millones.

El Alcalde de Villaviciosa quiere aunar ambos entes para "que no haya duplicidad de estructuras", concreta.