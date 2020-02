Alumnos del IES de Candás, a Finlandia a por ideas para vivir sin contaminar

Una decena de estudiantes del IES de Candás se encuentran estos días en Finlandia con el programa "Erasmus Plus". Una experiencia en la que participan centros educativos de Finlandia, Grecia y Alemania, con el objetivo de crear un proyecto sostenible.

En concreto, los jóvenes de Candás trabajan en el proyecto denominado "My sustainable way of life". La duración del programa es de dos cursos escolares, en los que el objetivo es que el alumnado, a través de la investigación de ideas, se conciencie de la necesidad de alcanzar una forma de vida sostenible.

Las causas y consecuencias del cambio climático, energías renovables, transporte, alimentación y consumo sostenible son algunos de los temas de exploración, estudio y debate en los diferentes grupos de trabajo multiculturales que se están desarrollando, actualmente, en Finlandia.