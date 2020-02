IU ve "dejadez" del gobierno local respecto a la contaminación en Lugones

Izquierda Unida de Siero muestra su preocupación por los altos índices de contaminación que se están sucediendo en Lugones de forma regular, en particular en cuanto llega la noche. Por ello, Edgar Cosío, portavoz municipal de Izquierda Unida, ha hecho hincapié en que "los datos son inaceptables. En Lugones hay un problema de contaminación y es necesario el compromiso del Gobierno Municipal y de la industria con el objetivo de garantizar la compatibilidad de la actividad industrial con la salvaguarda del medio ambiente y la salud del conjunto de la ciudadanía".

Asimismo, el edil Tárik Vázquez recalca su preocupación por lo que considera "dejadez" del Gobierno Municipal: "El tiempo pasa y las cosas no se solucionan. Los ciudadanos tienen la percepción de que no se hace nada, por ello es necesario avanzar y corregirlo ya, no podemos esperar indefinidamente".