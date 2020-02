Llanera reclama dos millones de metros cuadrados de terreno paralizados por la CUOTA

El Pleno del Ayuntamiento de Llanera ha aprobado por unanimidad la solicitud a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) del levantamiento de la suspensión parcial de las normas subsidiarias aprobadas por el Pleno municipal en 2002, que afecta a cuatro bolsas de suelo urbanizable que suponen dos millones de metros cuadrados que llevan 17 años inutilizados. Fue aprobada por el gobierno del PSOE, PP, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos Llanera.

El alcalde, Gerardo Sanz (PSOE), explicó que la aprobación de la suspensión que efectuó la CUOTA en 2004 fue argumentada, dado que Llanera, junto a Oviedo y Siero, forma el núcleo del Área Central de Asturias, una zona estratégica que necesitaba una ordenación conjunta. "La CUOTA quería proteger este área central de decisiones municipales unilaterales que generasen efectos adversos y tensiones territoriales", señala.

Así, visto el tiempo transcurrido, el Ayuntamiento ha decidido reclamar los terrenos "porque el crecimiento en población, empleo y empleabilidad no pueden frenarse prolongando la suspensión de las normas de la CUOTA". Además, el regidor entiende que la suspensión ha provocado "un agujero negro" en las normas subsidiarias, ya que no disponen de ningún régimen urbanístico vigente "y la suspensión provisional no puede convertirse en definitiva".

Los espacios afectados son una zona comercial, dos bolsas en Silvota de suelo urbanizable para equipamientos de uso deportivo, cultural o administrativo y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que es la ampliación natural del polígono de Silvota, al lado de las vías del tren y de la rotonda de incorporación a la AS-II. "Necesitamos suelo comercial y residencial, el reconocimiento de la centralidad de Llanera ha de ir parejo a las posibilidades reales de crecimiento del empleo y la empleabilidad", comenta el Alcalde, quien recuerda que el concejo es uno de los pocos de Asturias que ha crecido en población y empleo, así como en afiliación a la Seguridad Social. "Existe una clara demanda de suelo y de infraestructuras para satisfacer las necesidades de las empresas que eligen Llanera y sus polígonos".

En la sesión, el levantamiento de la suspensión recibió el voto unánime de los grupos políticos y tan sólo la portavoz municipal del PP, Nuria Niño, realizó una intervención en la que destacó la importancia de la recuperación de las cuatro bolsas de terreno para Llanera: "Llevamos más de 16 años esperando que el Principado se decante por una opción y lo único que ha conseguido es que la zona esté parada. Esperamos que la resolución sea favorable", concluyó.