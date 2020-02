Villaviciosa descarta multar a los que traspasen la valla en Tazones

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, adelanta que, por ahora, el Ayuntamiento no sancionará a quien traspase la valla que instalaron en el barrio de Villar (Tazones) para delimitar la zona agrietada. Concreta que "no está previsto, salvo que la Policía Local lo considere, y para ello tiene que coger 'in fraganti' a quien lo haga". Así las cosas, los curiosos no tendrán, por el momento, sanciones municipales por hacer caso omiso a los carteles y demás medidas de seguridad que se reforzaron tanto en la zona de Villar como en el pedrero de Tazones en los últimos días.

En los últimos días, según atestiguan los vecinos de la zona, han sido muchos los visitantes que se acercaron a Villar en busca de la instantánea de las grandes grietas para luego publicar en las redes sociales. Tanto el Ayuntamiento como los geólogos que conocen de primera mano la situación que se vive actualmente en el entorno del faro de Tazones alertaron del elevado riesgo que supone hacer caso omiso a las señales de prohibición. Y es que cualquier resbalón en la zona puede acabar en tragedia. El suelo es totalmente inestable, según los expertos.

Por otro lado, los investigadores del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo que se encargaron en los dos últimos años de supervisar la evolución de los terrenos en Villar se reunirán el próximo jueves, a las cinco de la tarde, en la Cofradía de Pescadores de Tazones para hablar con los vecinos de la localidad sobre la situación del terreno cercano al acantilado de Villar y las posibles consecuencias que podría traer para la localidad de Tazones, según comentó Luis Batalla, el delegado territorial en Tazones.