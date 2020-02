Llanera sopesa limitar el paso de camiones por Cayés una vez actualice los datos de tráfico

La variante de Cayés (Llanera), una vieja reivindicación del concejo, se quedó fuera del Presupuesto del Principado, lo que ha obligado al Ayuntamiento a dar un paso al frente. La primera actuación es el encargo de un estudio de tráfico y viabilidad de la carretera, para actualizar los datos de los que se dispone, que son de 2010. Una vez recopilada esa información, el Gobierno local analizará junto a los vecinos las medidas que se deben seguir.

"Es el incumplimiento de la palabra por parte del Principado la que nos lleva a actuar de esta manera", explica del Alcalde, Gerardo Sanz (PSOE), a lo que añade que "si no hay respuesta por parte del Principado, tomaremos todas las medidas pertinentes y el primer paso es la actualización del estudio de tráfico y viabilidad".

Así las cosas, el estudio se realizará en el mes de marzo, y en él se contabilizará el número de vehículos que la transitan. Unos datos con los que se actualizará el trabajo hecho en 2010, que determinó que "las características técnicas de la carretera no son aptas para soportar el elevado tráfico pesado existente, así como de los peatones de estas áreas rurales y residenciales por las que discurre la carretera, en muchos casos pegada a viviendas como si de una travesía urbana se tratase".

A este respecto, el regidor advirtió ayer que no descartan limitar el tránsito del tráfico pesado en la vía en consenso con los vecinos. "Tomaremos las medidas oportunas para evitar que los vecinos de Cayés sigan teniendo que sufrir las consecuencias del tráfico", apuntó Sanz, quien se reunió ayer en el Consistorio con Ramón Cuervo y Luis Álvarez, de la asociación de vecinos de Cayés, y con Carlos Suárez, responsable de Vectio, la empresa de ingeniería encargada de realizar el estudio.

La presión de los vecinos y del Ayuntamiento había conseguido compromisos del Principado para la ejecución de la variante. De hecho, el Consistorio se había comprometido a llevar el mantenimiento de la carretera una vez finalizada la obra. Hace justo un año, en febrero de 2019, el Alcalde de Llanera se reunió con el entonces consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien se comprometió en la reunión a encargar el proyecto de construcción de la variante de Cayés, algo que debía haberse hecho la pasada primavera. "Sin embargo, no sólo no se encargó el proyecto, sino que en los presupuestos regionales para 2020 no hay ni rastro de la infraestructura".