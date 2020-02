"Mestas del Narcea", favorable a mantener el calendario de pesca en favor de los salmones

"Queremos sacar lo que nos interesa de la normativa de Cantabria porque lo que no dicen es que allí tienen un cupo de 25 o 30 salmones por río, no sé exacta la cifra, si ampliamos la temporada aquí, que no hay cupos por río, implicaría que se matasen más salmones. Da la sensación de que nunca vamos a tener días bastantes para pescar". Así de tajante se muestra el presidente de la Sociedad de Pescadores "Mestas del Narcea", Enrique Berrocal, quien opina que la polémica suscitada en torno a la pesca del campanu -la primera captura de salmón de la temporada- se la lleve Cantabria antes que Asturias es "absurda" .

Y todo porque el calendario prevé la apertura de la veda en la provincia vecina para el 1 de abril, 11 días antes que la región. Un adelanto en Cantabria, como ya ocurrió en 2019, que el grupo parlamentario del PP quiere evitar. Por ello, ha conminado al Gobierno del Principado a anticipar la temporada en Asturias. "El hecho de que se abra antes en Cantabria que aquí no tiene más importancia que la que quieran dar los políticos", añade.

En su opinión, si se le preguntase a los pescadores cántabros, éstos optarían por menos días de pesca y poder tener más salmones en los ríos. En ese sentido, cree que los ríos asturianos no están con unos niveles de población salmonera óptimos y viables para aumentar días de pesca en la temporada. "Con el tiempo podría ser pero tiene que haber salmones y, por el momento, no los hay".

Además, Berrocal entiende que la subasta del campanu en Salas no se verá afectada por la puja que organizarán por primera vez en Cantabria, porque la cita salmonera de Cornellana tiene un arraigo histórico entre los pescadores. El único argumento que, dice, le podría convencer es la importancia de la jornada del campanu como recurso turístico: "Ahí me podrían convencer, y no por la polémica con Cantabria, pero hasta ahí me imagino que la Administración valora si interesa aumentar esos días en beneficio de la hostelería o si esos días hay que proteger a los peces". El presidente de "Las Mestas del Narcea" considera que los pescadores no deben moverse "al son que marcan los políticos".