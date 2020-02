IU Siero ve deficiencias en el mantenimiento de jardines y pide un nuevo contrato

IU Siero exige al equipo de gobierno municipal (PSOE) que retome la elaboración de un contrato nuevo para el mantenimiento y la conservación de las zonas verdes del concejo. Estos recuerdan que a finales de 2019 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Siero aprobó la renovación del contrato para el mantenimiento de zonas verdes a la actual empresa adjudicataria, decisión que contó con la oposición de Izquierda Unida por no cumplir con los requisitos exigidos en el contrato. La edil Lydia Is pone como ejemplo el tramo entre Pumarabule y Cerezales, "que presenta serias deficiencias y lleva años sin mantenerse". Algo que "no es un hecho aislado", ya que a su juicio "es extensible a otras muchas zonas del concejo", informa A. I.