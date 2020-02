Siero se compromete a regular el nombre, los límites y los servicios de sus áreas industriales: "Un caos", admite el Alcalde

La apuesta del gobierno de Siero por potenciar la industria -a través de sus numerosos polígonos- se plasmó ayer en un encuentro al que se convocó a los representantes de una veintena de áreas industriales. El objetivo, retomar la senda de la comunicación y que los empresarios planteen cuáles son los problemas que pueden tener, de cara a buscar soluciones.

Uno de los aspectos que estuvo sobre la mesa en la cumbre de Viella fue el ordenamiento de las áreas, dados los problemas que hay con su nomenclatura y delimitación. Según destacó el Alcalde, el socialista Ángel García, "lo primero que hay que abordar es la comunicación directa y luego establecer objetivos claros para avanzar. No puede ser que en Siero existan 29 denominaciones de polígonos industriales que no están recogidas en el Ayuntamiento de manera oficial y que, la gente, cuando los necesite, no sepa dónde están. Es un caos".

Este será, por tanto, uno de los principales retos que se afronten en los próximos meses, pero no el único. Existen otros aspectos sobre los que el regidor quiso incidir, antes incluso de conversar con los empresarios. "No es posible que aún tengamos varios polígonos sin recepcionar, así como que carezcan de infraestructuras básicas. Es el caso del saneamiento, la fibra óptica, el alumbrado público o la iluminación. Servicios que no solo tienen que llegar a las casas", concluía García.

Antes de comenzar el encuentro también pasó de puntillas sobre la situación de los accesos al área comercial de Paredes. El cabeza de gobierno emplazó las conversaciones "a otro tipo de reuniones con otro perfil de empresas, en ese caso con una muy particular, como son los nuevos propietarios del centro comercial".

IU tiene previsto presentar una moción en el próximo pleno ordinario, pidiendo al gobierno que presione a los nuevos dueños a que paguen los nuevos accesos, cuyo proyecto está aprobado, pero que carecen de financiación. El Alcalde no entró a valorar el tema, aunque en el pasado ya señaló que debía ser la propiedad quien aportara el dinero.

En todo caso, si que destacó la importancia que tendrán para la zona, "al tratarse de unos accesos no solo para el centro comercial, sino para todo ese área. Las problemáticas de la zona industrial, son muy variadas", concluyó.