Muros inicia el camino a un referéndum para que San Esteban elija su topónimo

Aprobado. El Ayuntamiento de Muros solicitará permiso al Principado de Asturias y al Gobierno central para convocar un referéndum para elegir el topónimo oficial de la localidad de San Esteban tras el impulso vecinal, que presentó 800 firmas en el Consistorio para avalar el cambio de nombre del pueblo a San Esteban de Bocamar, empleado desde el siglo X al XIX.

Así lo apoyó, ayer, el Pleno municipal por unanimidad con los votos del equipo de gobierno del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Si bien, la formación morada emitió un voto particular. "Preguntar si están a favor o en contra de San Esteban de Bocamar no nos parece correcto, debería haber varias posibilidades para que los vecinos decidan, porque si la pregunta que se formula es si están a favor o en contra, en caso de que no estén de acuerdo, el asunto volvería al Pleno y será la Corporación la que tome la decisión", afirmó Elio Castaño, portavoz municipal de UP.

También la representante de Cs, Natalia Cruz Iglesias, que votó a favor, estimó que el expediente habría de iniciarse con la pregunta a realizar en la consulta popular definida, dando opciones a los electores y no con una sola propuesta. "San Esteban a secas para nosotros no es una opción porque hay muchos pueblos así, pero deberían dar la posibilidad de que la gente elija entre San Esteban de Bocamar, como proponen las firmas, y San Esteban de Pravia, por el valor histórico-sentimental que tiene para muchos vecinos", defiende. También cuestiona que el proceso se inicia sin saber qué vecinos concurrirán a la votación, de ahí que solicitase al equipo de gobierno del PSOE que se mantenga a la oposición informada de todos los trámites a cumplir en relación al expediente. "Que no sea un proceso opaco", apostilló.

También el PP apoyó la medida. Su portavoz municipal, Gloria García, entiende que es pronto para dilucidar la cuestión de la pregunta o quiénes serán los electores y cree que lo mejor en este momento es "ver lo que nos dicen las otras administraciones", en referencia al Principado y Gobierno central. Con todo, defiende que se haga la consulta popular "porque estamos a favor de lo que quieran los vecinos".

Por su parte, la Alcaldesa, Carmen Arango (PSOE), apuntó en la sesión plenaria celebrada ayer que tanto la pregunta, como quiénes votarán o cómo se organizará la consulta popular, dependerá de lo que marquen las administraciones regional y nacional. "Es un asunto desconocido, nos informamos en el Principado y no hay legislación que regule una consulta popular, así que cuando nos respondan iremos aclarando todas las cuestiones porque lo cierto es que es un poco confuso", explicó. Con todo, mostró su satisfacción por impulsar el referéndum, tal y como le demandaron los vecinos de San Esteban que, durante el pasado verano, recogieron 800 firmas de apoyo para que el topónimo sea San Esteban de Bocamar.

La pasarela

Asimismo el PP presentó una moción para instar a la consejería de Infraestructuras a licitar y ejecutar el proyecto de construcción de una pasarela entre San Esteban y La Arena (Soto del Barco). Lo apoyaron PSOE y Ciudadanos, sin embargo Unidas Podemos votó en contra. La formación señaló que si la urgencia es dar servicio a los vecinos de ambas orillas se podría hacer mediante una lancha activa todo el año para cruzar la ría del Nalón y no solo en verano. Tampoco creen que pueda ser una necesidad para fomentar el turismo: "Si va a ser un elemento decorativo para que vengan, no es una necesidad; sí se podría poner en valor el humedal, el segundo de Asturias", indicó Castaño.