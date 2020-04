La bendición del cura de Siero de Güevos Pintos: "Qu' esta crisis ayúdenos a toos a afayar con mayor fondura'l sentíu de la vida"

"Toos vais entender qu'esti Martes de Pascua, Martes de Güevos Pintos, nun tien nada normal€ güei nun ye fiesta na cai (la fiesta yá la habrá y pergrande, eso que naide lo dude)€ agora nun tamos pa fiestes mientres muérren hermanos, mientres médicos y tol personal sanitariu siga ufiertando'l so faer en bien de toos, xugándose la vida". No es Martes de Güevos Pintos tradicional en Pola de Siero. Hace sol, un día espectacular, pero las calles están vacías. Pero el ambiente festivo se vive en los hogares. No falta la tradicional bendición a cargo de Juan Manuel Hevia, párroco de Pola de Siero, que en esta ocasión inicia con estas palabras, y de modo virtual, su bendición.

Es tradicional, desde hace años, que la bendición sirva para repasar la actualidad, y para lanzar un mensaje. Este año, el párroco, Juan Manuel Hevia, solo estuvo acompañado del presidente de festejos, Jenaro Soto, y el alcalde el concejo, Ángel García.

"Güei, atrévome a pidivos apertura de mente (nun ser mentecatos, zarráos de mollera) y dexar aparcáos los discutinios sobro l'orixe d'esta bendición o sobre la presencia del cura la Pola o sobre'l llugar afayadizu pa ella€", señaló el párroco en referencia a la polémica surgido tiempo atrás en la que algunos colectivos señalaban la necesidad de separar lo religoso de lo civil, y que la bendición pudiese efectuarse en la iglesia en lugar de la Plaza del Ayuntamiento, algo desestimado por el presidente de festejos y por muchos vecinos, que se manfiestaron a favor de que la tradición se mantenga.

El cura de Pola de Siero también lanzó un mensaje en su bendición, en llingua asturiana, como es tradición, a los políticos y sus discusiones en tiempos de crisis. "Tampoco ye día nin tiempu pa enfrentamientos y nuevos murios a manera de parapetos con cuenta de perpetuanos cada unu nes nueses torres de defensa frente a tol que piensa distintu€ porque lo que ta por venir, y munches families ya tán sofriendo, vamos tener que sotifálo xuntos o si non va ser el fracasu de toos€".

Y lanzó también un deseo, de que el espíritu de colaboración entre la sociedad se mantenga en el futuro: "A lo llargo de toos estos dís que llevamos de confinamientu repítese una y otra vegada eso de "cuando volvamos a la normalidá"€ si con eso entiéndese volver a lo d'antes yo báxome d'esti tren€ nada nin naide podemos volver a lo d'antes€ ta enseñándosenos que toos somos dependientes unos d'otros: naide sálvase solu, equí y na otra esquina del mundu".

En su bendición además dejó otro mensaje más: "Esperamos qu'esta crisis –y la que ta por venir-, que nos baxó de les nueses comodidaes y falses seguridaes y que nos espertó del nuesu suañu, ayúdenos a toos a afayar con mayor fondura'l sentíu de la vida"