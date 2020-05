"Me parece todo un logro poder celebrar online el Festival del Arroz con Leche"

La periodista María del Cueto Fernández será la encargada del pregón del XLI Festival del Arroz con Leche de Cabranes, el próximo domingo, a las 13. 30 horas. Y lo hará desde la distancia, por internet, lo que supone un importante cambio de tercio. Junto a ella estarán Juan Aguado y Pedro Durán, quienes harán de maestros de ceremonias de las emisiones de esta celebración a través de la página de facebook "Festival del Arroz con Leche Desde Casa".

- ¿Qué supone ser la pregonera del Festival del Arroz con Leche de Cabranes?

-Es todo un honor ser la pregonera de esta fiesta de Cabranes porque soy muy de celebrar todo. Yo soy de Oviedo y no tengo ninguna vinculación especial con el lugar, pero siempre me trataron genial cuando fui allí como reportera. Tengo un recuerdo muy bueno y entrañable de los vecinos de Cabranes. Al haber presentado un programa de cocina en la TPA, me conocían de la tele y de meter la pata mientras cocinaba. Esa parte siempre presta porque conectas muy bien con la gente.

- ¿Qué le parece que el festival se vaya a hacer online?

-Me parece todo un logro poder celebrarlo así. En un primer momento, pensé que no se iba a hacer y que la idea se iba a descartar, pero al final se vio que hay gente que lucha por que se mantengan las tradiciones en Cabranes.

- ¿Cómo será el pregón del certamen?

-El formato del festival online va a ser bastante distendido y el pregón va a ir en sintonía. Obviamente, habrá un reflejo de la situación que estamos viviendo relacionándola con Cabranes y con la fiesta. Siento que hay mucha ilusión por parte de todos de celebrar este certamen. No va a ser un pregón al uso, todo lo contrario. Trataré de entretener a la gente y que no resulte pesado. Además, lo haré junto a Juan Aguado y Pedro Durán, que darán la nota distendida. Ya hubo amigos que me dijeron que pasaré a la historia de Cabranes por haber sido la primera pregonera de unas fiestas online. Estoy muy ilusionada y espero que todo salga bien.

- ¿Preparará este fin de semana arroz con leche, como se espera que hagan los vecinos de Cabranes?

-Va a ser mejor que no porque no tengo paciencia y nunca probé a hacerlo. Pero puede ser una oportunidad. Siempre presumí de que mi abuela, que era de Piloña, hacía el mejor arroz con leche del mundo, pero no heredé sus genes culinarios. Me parece una receta muy complicada porque tienes que estar revolviendo todo el rato. No creo que me saliera bien, la verdad. Soy un desastre en la cocina.