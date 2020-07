Agustina y Juliana, mayores de restallu

La fiesta no entiende de edades. Los residentes en el centro geriátrico La Comarca del Mayor, en Nava, celebraron su particular Festival de la Sidra con concurso de escanciadores incluido. La folixa volvió a esta residencia, ejemplar durante los últimos meses por haber logrado capear la crisis sanitaria del covid-19. Precisamente parte de sus trabajadores se confinaron con los residentes para crear un búnker en el centro y evitar los contagios cuando la curva aún no se había controlado en Asturias. Ahora, con la situación más favorable, es momento de celebraciones, y no hubo mejor excusa que la fiesta más concurrida en Nava, su festival sidrero.

Los mayores, todavía confinados y sin visitas de ningún tipo, celebraron un torneo de bolos, disfrutaron de una actuación de canción dialogada asturiana a cargo de Alicia Villanueva y Carlos Velasco e incluso emularon a Wilkin Aquiles y Salvador Ondó -campeones de escanciado- y probaron su destreza en el arte de echar culinos. Las ganadoras en este concurso fueron Juliana Fonseca y Agustina Artos. Las dos mujeres alzaron el brazo y afinaron la puntería desde las alturas para que el líquido asturiano quedase bien escanciado.

Muy de cerca, un peculiar jurado provisto de monteras piconas de lo más coloridas, supervisó su técnica y dio su parecer sobre si los culinos estaban bien o mal escanciados. ¿Veredicto? Risas y más risas. "Llevamos tres años haciendo el concurso de escanciadores y los mayores lo pasan pipa", comenta una de las trabajadoras de La Comarca del Mayor.

El año que viene esperan volver a celebrar su particular Festival de la Sidra, aunque confían en que las condiciones sanitarias sean mejores para poder hacerlo con público.

De momento, las visitas a La Comarca del Mayor seguirán siendo meramente testimoniales. No es aún momento de bajar la guardia, ni mucho menos. Ya habrá tiempo para mayores celebraciones con besos, abrazos y achuchones de por medio. Y, como no, de sidra. Práctica ya la tienen.

Por ahora, este año, los mayores disfrutaron al máximo de su particular festival sidrero sin presencia del covid-19. Y que siga así. La salud de los residentes es lo más importante. Y de eso, en el geriátrico de Nava, donde los trabajadores se llegaron a confinar con los mayores, saben mucho.