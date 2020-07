Malestar en Grado y Candás al suspenderse dos pruebas de motor con un día de antelación

El rallysprint de Carreño y la competición de Meringrades, Copa Enduro 4 Estaciones, en Grado, que debían comenzar hoy, fueron canceladas el día antes de su celebración como prevención ante el covid-19. La suspensión de última hora, por parte del Principado en el caso carreñense y del Ayuntamiento en la prueba de motos moscona, ha provocado el malestar de los organizadores, a las que han puesto en aprietos económicos.

"Estamos más tristes que enfadados, pero al prohibir la competición con 24 horas de antelación, con todo contratado y pagado, nos genera un daño económico importante, de unos cuantos miles de euros", señala Manuel Barbas, vicepresidente de la escudería Candás Competición, organizadora de la cita en Carreño. La Consejería de Salud canceló la cita al considerarla un "evento de alto riesgo". En opinión de Barbas, el Principado "no estudió bien la propuesta", que sigue el protocolo anti covid-19 marcado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Asturiana de Automovilismo, detalla: "Se trata de una competición deportiva profesional que sigue una normativa oficial, no la inventamos nosotros".

El Rallysprint de Carreño se cancela un día antes de recibir a los 90 equipos que iban a participar hoy en la prueba. Y así lo anunciaron ayer en sus redes sociales a los aficionados. También hablaron con las escuderías y con los patrocinadores con los que cuentan. "Ya había sido difícil encontrarlos por la situación que vivimos estos meses, por suerte algunos nos han dicho que no pasa nada y que no lo devolvamos, que sigamos para la próxima", comenta.

También Grado se queda sin la prueba motorista de Enduro, en la que iban a participar alrededor de 300 deportistas. Una decisión que tomó el Ayuntamiento moscón, reunida su Junta de Gobierno, "porque hay una preocupación muy grande en el centro de salud y también muchos vecinos que nos han llamado, por lo que decidimos seguir la normativa del Principado que recomienda no hacer o aplazar actividades no esenciales, que no sean fundamentales", explica la Alcaldesa en funciones, Elsa Suárez.

Han revocado la autorización dada el pasado 7 de julio. "No contábamos con ello, y sin margen", dice el organizador, Javier Álvarez "Rañeces". Señala que tenían el visto bueno de la Consejería de Sanidad al ser un evento calificado con bajo índice de riesgo, pero la desautorización municipal les impide su celebración, que piensan aplazar. "Vamos a tener test rápidos", indica.

Una cancelación que llega con algunos motoristas ya en Grado para hacer pasadas de reconocimiento, con 42 kilómetros de caminos limpios y con en torno a 5.000 euros invertidos. "Está todo hecho y pagado", lamenta Álvarez. Por su parte, Suárez señala que también están apenados por la decisión por la repercusión económica que tiene y el trabajo que ha hecho la organización". Si bien, la llegada de motoristas de otras comunidades autónomas ha originado la preocupación entre los sanitarios y vecinos del concejo.