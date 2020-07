Quejas por la exclusión de firmas de la Feria de la Conserva de Candás sin darles aviso

Varios empresarios de firmas que comercializan conservas critican que les hayan vetado su participación en esta edición de la Feria de la Conserva de Candás -que arranca hoy-, donde solo habrá cabida para empresas productoras asturianas. El Ayuntamiento justifica la rebaja de los puestos en la situación sanitaria actual. Sin embargo, los empresarios afectados creen que en los próximos años la Feria se va a desarrollar exclusivamente para la venta de productos de los socios de la recién creada Asociación de Conserveros de Asturias "ConservAS".

"En el muelle hay sitio de sobra para ponernos todos. Incluso podrían ponerse 10 una semana y 10 otra. Ya le comenté a la Alcaldesa que no me parecía normal que se dejase a empresas fuera y no se avisase a nadie", critica Rubén Lavandera, un empresario que lleva nueve años participando en la feria candasina y que, además, reside en el concejo. "Siento no participar más que nada por los clientes, que iban a comprarme sardinilla a la vieira y otros productos", añade.

El empresario malagueño Manuel Ruiz Castro, de Consermar de Santoña, llevaba más de una década participando en la Feria de la Conserva de Candás y se enteró por otros empresarios de que no contarían con ellos en esta edición. "Ni siquiera nos avisaron y ya tenía el hotel reservado y pagado. Me lo comentó un conservero de la zona. Llamé un montón de veces al Ayuntamiento, pero nadie me dio una explicación. La pena es que tenía una clientela fija en la Feria de Candás y sacábamos un 'jornalito'", lamenta. Hay más empresarios que este año se quedarán fuera de la Feria, quienes esperan que el Ayuntamiento los tenga en cuenta para próximas ediciones, como lleva ocurriendo siempre. "Esto nos parece una discriminación", añade Lavandera, quien comercializa, entre otros productos, Orgías del Mar.