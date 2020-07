Cs Pravia no asistirá a la próxima comisión municipal, pasado mañana lunes, por no haber sido convocada en tiempo y forma: "No podemos sentarnos a hablar de asuntos importantes sin poder analizar la documentación", señala el portavoz municipal, Alberto Morán. Entre otros asuntos está la adhesión al Consorcio de Aguas de Asturias. S.A.