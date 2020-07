La plantilla de la Mancomunidad de la Sidra, en pie de guerra por la jornada laboral

La Junta de la Mancomunidad Comarca de la Sidra (Mancosi), que se celebró la tarde de ayer, volvió a rechazar la aprobación de las 35 horas semanales para la plantilla del ente supramunicipal. Ante esta negativa, el presidente del comité de empresa, Daniel Cueli Canto, quiere que los diferentes alcaldes de la Comarca den las pertinentes explicaciones a la opinión pública. "Que den la cara y digan abiertamente por qué dicen no a las 35 horas semanales", incide Cueli Canto. El presidente del comité, que estuvo presente ayer en la Junta, concreta que la medida supondría un desembolso de unos 15.000 euros al año para la mancomunidad y no se explica por qué no aprueban la modificación de la jornada laboral de los empleados. "Hay un informe favorable de secretaría e intervención. Además, ya nos dijeron que empezaríamos a 35 horas el 1 de febrero", concreta.

Casi medio año después de esa fecha, la situación sigue como entonces. "Tenemos derecho a que se nos reconozcan las 35 horas semanales. Con ello, mejorarían las condiciones de los compañeros que no están a jornada completa porque cobrarían más. De ahí sale el incremento en el coste de la plantilla. El resto seguiríamos cobrando lo mismo pero trabajando menos horas", explica Cueli Canto, que dice que los alrededor de 60 empleados del ente supramunicipal "estamos en un agravio comparativo con respecto a los trabajadores de los ayuntamientos de la Mancosi".

El presidente del Comité de Empresa de la Mancomunidad Comarca de la Sidra no descarta movilizaciones a partir del mes de septiembre, pero emplaza su convocatoria a lo que decida la asamblea de trabajadores. "Somos asamblearios y haremos lo que diga la mayoría. Como Comité de Empresa, seguiremos luchando por esta medida", remarca. Cueli Canto, no obstante, dice que se siente como "el malo de la película. Todo es echar balones fuera, no hay con quién hablar".

La reivindicación del Comité de Empresa de pedir las 35 horas semanales para la plantilla de la Mancosi viene de lejos. En el año 2006 ya se puso el asunto sobre la mesa. Sin embargo, seis años después, las decisiones del ejecutivo de Mariano Rajoy hicieron que el asunto cayera en saco roto, ya que se obligó a las administraciones locales a instaurar la jornada de 37 horas y media. El Comité volvió a reincidir en esta reivindicación el 25 de abril de 2019, día en que se celebró la última Junta de la Mancosi de la legislatura pasada. "En esa Junta intervine para hablar de las demandas que teníamos los trabajadores de la Mancomunidad y, entre ellas, comenté la de las 35 horas semanales", recuerda Cueli Canto. Sin embargo, la petición formal no llegó al ente supramunicipal hasta meses después; en concreto, en septiembre del año pasado. Desde entonces y hasta ahora, la situación no ha cambiado. Los empleados mancomunados siguen con la jornada de 37 horas y media a la semana, a pesar de las promesas de acortar la jornada desde el 1 de febrero. Entre medias, la crisis sanitaria del covid-19 provocó la paralización de estos asuntos en detrimento de otros más urgentes para atajar la situación sanitaria y económica de la Comarca de la Sidra. Ahora, el asunto vuelve a ponerse sobre la mesa, pero desde la Mancosi emplazan a los trabajadores a esperar a 2021 para su aprobación, esgrimiendo que en este ejercicio económico no hay consignación presupuestaria para ello.