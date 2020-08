Año de vaivenes y polémica en el sector primario en el centro de Asturias

El 2020 será recordado por muchas cosas malas, pero parece que la cosecha de fabas no será una de ellas. Los agricultores de la faba con sello de calidad que se cultiva en Argüelles (Siero) miran con optimismo al mes de septiembre, cuando les tocará comenzar a recoger. En principio, parece que la cosecha será "grande y de buena calidad", aunque todavía queda un factor clave, que llegue la lluvia en agosto. "La cosa parece que va bien, están en flor y tenemos muchas. El agua que caiga en el próximo mes será determinante", resumen Santiago Galán y Juan José Sánchez.

Al primero, la conversación con LA NUEVA ESPAÑA le pilla un poco apurado, en plena salida de viaje. Sin embargo, Sánchez sí que puede extenderse un poco más, mientras mira con ojos alegres a sus tesoros en vainas.

"La cosa va bastante bien", apunta inmediatamente. A él no le ha afectado para nada la pandemia, "hemos podido trabajarlas igual y se han hecho las cosas bien", puntualiza. El año anterior, el resultado no fue positivo. "No hicimos las cosas como debíamos", reconoce.

Sin embargo, el 2020 pinta a cosechona "y de calidad". Ese es un punto al que el agricultor no está dispuesto a renunciar y que es esencial para conservar su mercado: "El que las compra sabe lo que le vamos a dar", argumenta Sánchez.

Es precisamente esa confianza la que hace que no haya grandes vaivenes en los precios de venta. "Estamos igual, en ese sentido creo que la crisis económica por el covid-19 no tendrá demasiado impacto en nuestro producto".

El optimismo está ahí, los agricultores no son capaces a ocultarlo, pero la cosa aún se podría torcer, dependiendo de las precipitaciones que caigan durante el mes de agosto. "Si hay agua, no tendremos problema". Eso sí, Sánchez todavía no se atreve a hacer una estimación del número de kilos que podrían llegar a sacar. "Es muy pronto todavía para saberlo. Hay que esperar a agosto", insiste.

Pasado el verano, ya "a finales de septiembre u octubre llegará el momento de recogerlas". Será entonces cuando los profesionales de la faba con denominación de Argüelles puedan salir de dudas y confirmar, o no, las buenas expectativas actuales.

En los últimos años la tendencia había ido hacia una producción a la baja, lejos de los números que se alcanzaban en años de bonanza. Eso sí, el menor número no restaba en absoluto calidad, consiguiendo estándares incluso superiores a los de décadas anteriores. Los picos históricos de cosecha rondaban las 15 toneladas. Pero incluso en años buenos, como 2007, rozaron las 10 toneladas.

Esta vez la esperanza es elevada en los kilos resultantes de las plantaciones, ahora en flor. La naturaleza dictará sentencia en las próximas semanas, pero ni la pandemia mundial parece capaz de acabar con la calidad de la legumbre sierense marcada con el sello de calidad.