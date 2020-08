Las peñas del Xiringüelu tranquilizan al gobierno praviano: "No habrá fiestas"

"Nada de fiestas". Los romeros del Xiringüelu aseguran que acatarán rigurosamente la cancelación de la cita praviana, prevista inicialmente para el domingo, y que no se producirán aglomeraciones a pesar de que algunas de las peñas estén quedando para cenar o tomar algo y recordar pasadas ediciones de la romería. Las peñas responden de esta forma al alcalde, David Álvarez, que había mostrado su preocupación por la afluencia durante estas fechas y había solicitado a la Delegación de Gobierno que reforzara la presencia de la Guardia Civil.

"Estamos de relax forzoso", confiesa Javier Balbonu, presidente de la peña "El Ahorcau", una de las muchas que se deberían juntar este domingo. "Nosotros no tenemos pensado hacer nada especial este finde. Si no se puede hacer nada pues no se hace, no queda otra. En nuestro grupo de Whatsapp nadie habla, así recordamos menos este finde", comenta pensando ya en el 2021, ya que este año todas las fiestas están canceladas. "Si nosotros no damos ejemplo, los demás pensaran que por qué ellos no hacen fiesta, y no puede ser. Lo mejor es dejarlo todo para el año que viene, cuando esto mejore".

El equipo de gobierno praviano mostró su preocupación hace unos días. David Álvarez pidió a la Delegación de Gobierno ayuda para disuadir cualquier reunión que no cumpla con las normas sanitarias estipuladas desde el Gobierno central. "Este fin de semana debería celebrarse el Xiringüelu. Por razones obvias esta edición se ha suspendido, pero aun así muchas peñas y amigos han decidido juntarse en Pravia este fin de semana. Desde el Ayuntamiento debemos velar por el cumplimiento de las normas vigentes y ante la previsión de afluencia de personas hemos solicitado colaboración a Delegación de Gobierno para este fin de semana. El Xiringüelu se celebrará en 2021, este año toca ser prudentes", declaró.

"El sábado vamos a hacer una cena todos juntos, pero nada de fiestas", reconoce Sara Álvarez, de la peña "L'Espumeru". "El domingo quedaremos a tomar algo, pero como hacemos todos los domingos, no porque sea un día especial", explica esta peñista, que ya está con la mente en 2021 para poder celebrar este día. Por parte de la peña "El Ahorcau", no tienen ningún plan para estos días. "Yo personalmente tengo pensado irme a la playa. Alguno quedará a tomar algo por el pueblo, pero nada todos juntos. No tenemos nada preparado", asegura su presidente, que remata: "Todo esto es una pena, pero no nos queda otra que cumplir con lo que nos dicen".

El Xiringüelu es una de las fiestas más conocidas y multitudinarias del verano asturiano, que concentra a decenas de miles de personas. Este año se debería cumplir el octogésimo aniversario de este evento, pero a finales del mes de mayo la organización hizo público un comunicado en el que explicaba que esta edición no iba a poder celebrarse como se hace normalmente, con el campo lleno de las casetas de los peñistas y de los miles de visitantes que vienen de múltiples partes de nuestra geografía, sino que esta vez "el Prao Salceu estará vacío y esa será nuestra forma de celebrar esta edición. Un acto de respeto y responsabilidad que estamos seguros compartiremos todos los romeros y romeras que año tras año traemos a Pravia la diversión y la compartimos juntos en la mejor fiesta del mundo". Un ejercicio de responsabilidad social que los peñistas están dispuestos a cumplir.