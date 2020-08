Los 195 años de amor de Julián y Josefa

Cuando Julián se quiere ir a dormir por la noche, insiste varias veces a su mujer, Josefa, para que le acompañe. Una, dos, tres y las veces que hagan falta hasta que consigue que se vayan juntos a la cama. Así lleva 70 años este matrimonio de La Granda, que es el más longevo de Llanera. Suman 195 años. Ella está a punto de cumplir los 100, el próximo mes de diciembre, y él tiene 96. Siete décadas juntos que les saben a poco porque se quieren bien y estarían otros 70 años el uno al lado del otro. "Nos llevamos muy bien, aunque, como es lógico, alguna vez reñimos por cualquier tontería sin importancia. Creo que nos salió muy bien", afirma Julián Suárez, muy orgulloso mientras le echa una mirada de soslayo a su esposa.

La elección que hicieron de jóvenes ha sido el gran acierto de su vida. Los paseos para acompañarla a casa tras echar unas piezas en los bailes de La Granda, pasando por encima del río hacia Carbajal, dieron pronto sus frutos. Se casaron y se fueron de luna de miel a Santander, donde lo pasaron muy bien: "Nos recogió un maletero que nos llevó al hotel 'La Gran Antilla'".

A la vuelta, Josefa se trasladó a la casa familiar de Julián, donde se dedicaron a las labores del campo y el trabajo con el ganado. "Trabajamos mucho porque aquí había mucho que trabajar, ella iba a vender al mercado a Posada y a Oviedo y yo por aquí, tenemos ido andando a Tuña (Tineo) a comprar bueyes y hacíamos noche en Salas", recuerda con gusto.

También hacía madreñas, pasión que cultivó hasta hace bien poco. "Porque yo vicios no tuve ninguno más que trabajar", dice. Ella disfrutó siempre de bordar y coser, aunque en los últimos tiempos no puede darle a la aguja y al hilo como gustaría debido a que ha perdido la visión.

Unos ojos que ahora no ven pero que siempre han estado puestos en sus hijos, Jaime y Marisa. "Nos pusimos siempre muy contentos", asegura Julián, "y los partos en casa, donde se criaron", añade. Luego se fueron, el mayor a Oviedo y la pequeña a Mallorca, adonde el matrimonió viajó para pasar tres meses, desplazándose en avión por primera vez en sus vidas. Los tuvieron que convencer pero al final se animaron. "¿Arrepentirse?, eso nunca", sostiene.

La vida de este matrimonio transcurrió entre las rutinas de la vida, entre el trabajo en la tierra, el cuidado de los hijos "y el de los suegros, porque ella los atendió a todos", matiza Julián con interés. Respeto y amor, es lo que tienen Julián y Josefa. A día de hoy, aseguran que siguen igual de enamorados el uno del otro que hace 70 años, cuando se dieron el sí quiero. "Tuvimos mucha suerte", apuntan. Están unidos hasta en los pensamientos. Tal ha sido siempre su relación que su hija Marisa señala que siempre se han cuidado el uno al otro "y si ataco, uno de ellos defiende", detalla. No hay Julián sin Josefa ni Josefa sin Julián.

A día de hoy, ella le echa de menos cada vez que él se afana en las labores y exigencias de la huerta, que mantiene a sus 96 años. Allí crecen todo tipo de verduras y hortalizas, que luego cocinan en casa de múltiples maneras, pero ese tiempo que Julián está con sus tomates y repollos, Josefa lo pasa realmente mal: "Tengo miedo a que se caiga o le pase algo en el huerto porque yo no veo y no puedo ir a por él", comenta apenada. "Tengo que estar siempre a la vera de ella", responde Julián. Pero no parece que le importe mucho, la huerta puede esperar.

Sobre todo en los días de verano o vacaciones. Cuando el matrimonio recibe a la familia en la casa de La Granda. Sus nietos, Vicente y Lucina y Jorge y Carlos fueron una auténtica alegría para ambos y a día de hoy acuden con mucha frecuencia a pasar tiempo con ellos. Pero lo mejor de los últimos años son los bisnietos, Cristina y Daniel. "Estos pequeños son la alegría", dice Julián mientras los niños escuchan atentamente las palabras del abuelo, sentados junto a la abuela en un banco bajo la panera.

Allí se refrescan del calor intenso y de la vida, porque los niños han dado vida al matrimonio llanerense. A él le encanta verlos rodear a la abuela con sus juegos en la cocina después de cenar. Es ahí cuando más tiene que tirar de ella para irse a dormir a la cama. Es una tarea difícil pues los bisnietos son lo que más satisface a Josefa. Y a él, también.

Por eso este verano lo están disfrutando como nunca. No se quieren perder ni un minuto de la actividad familiar en la casa de La Granda. Julián se recuperó la pasada de primavera de un ingreso hospitalario y una convalecencia, en casa de su hija, de tres meses. "A poco me quedé de irme, pero eso ya pasó porque me cuidaron muy bien". A Josefa se lo iban contando a cuentagotas, no fuese a ser que se llevase un disgusto. "Para no preocuparla no le decíamos lo malo que estaba porque si no lo iba a pasar muy mal", reconoce su hija.

Y todo en medio de la pandemia por el covid-19. Una situación que ninguno de los dos jamás hubiera imaginado. "Eso no nos gusta nada, tenemos miedo y también a que vuelva otra vez", dicen. Con todo, "algo nos tiene que dar", añade Julián, aunque se ve con fuerzas y ganas para seguir adelante. Siempre que sea con Josefa junto a él en la cama.