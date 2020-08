El PP reclama la reparación de la Senda del Oso: "No hay excusa"

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, afea al Gobierno del Principado de Asturias que no haya iniciado la reparación de la Senda del Oso, que atraviesa los concejos de Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós, para la que ha destinado una partida de 190.000 euros en el presupuesto de este año. "En pleno verano y tratándose de un recurso turístico de primer orden para nuestra comunidad y vital para los concejos del Valle del Oso, no hay excusa para no haber invertido al menos la cantidad presupuestada para adecuar la Senda", afirmó en Teverga, adonde acudió a conocer el estado que presenta el vial verde, donde el año pasado se produjeron dos accidentes, uno de ellos mortal.

Un retraso en el inicio de los trabajos para restablecer el firme, sustituir las barandillas deterioradas, reparar argayos y mejorar la iluminación en los túneles, entre otros, que achaca "la incompetencia, la desidia y la incapacidad" del ejecutivo de Adrián Barbón para poner en valor los recursos turísticos. De hecho, el fallecimiento de un usuario en mayo de 2019 tras caer al ceder una valla de protección motivó el inicio de una investigación de la Fiscalía del Principiado de Asturias en la que se incluyó un informe de la Guardia Civil en el que se advertían 200 puntos de peligro en el vial.

De ahí que Mallada entienda que, entrados ya en el mes de agosto de 2020, no se puede retrasar más el inicio de los trabajos, vitales para la seguridad y el desarrollo socioeconómico de la zona, siendo el turismo uno de sus principales acicates. "Es una prueba evidente de que el ejecutivo asturiano incumple los acuerdos tomados por unanimidad en la Junta General y una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno de Asturias teniendo en cuenta los graves accidentes ocurridos en mayo del año pasado", añadió.

Mallada estima que la Senda del Oso está abandonada y que da una imagen muy negativa de Asturias a los turistas que la visitan. De hecho, el vial verde es uno de los principales atractivos con los que cuentan los concejos de la Senda. En su opinión, Asturias debe aspirar a un turismo de calidad y excelencia que nada tiene que ver con la imagen que presenta ahora la ruta de los Valles del Oso. Y pone al sector hostelero y hotelero como ejemplo de este buen desarrollo: "Es algo que si están haciendo los empresarios del sector mejorando y manteniendo sus negocios, pero que no se hace desde la administración socialista de Asturias".