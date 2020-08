La celebración de la feria de Güevos Pintos prevista para octubre, seria duda

Desde antes incluso de que se cancelara definitivamente la fiesta de Güevos Pintos en Pola de Siero, Festejos ya comenzó a valorar la posibilidad de aplazar la feria donde se venden las piezas de artesanía. La idea era aprovechar que tenían reservada la plaza cubierta de cara al puente del Pilar, en Octubre -cuando la sociedad suele montar el Oktoberfest-, para que los artesanos pudieran ofertar sus creaciones. Sin embargo, esta idea pende de un hilo.

En Festejos no son especialmente optimistas con que se vaya a poder llevar a cabo. De hecho, el propio Jenaro Soto reconoce que ahora mismo no lo ve. En todo caso, la decisión aún no está tomada y se demorará hasta la primera semana de septiembre.

Lo cierto es que la situación del colectivo se ha complicado durante este año debido al impacto de la pandemia. Han tenido que suspender la mayor parte de su actividad, han perdido la subvención municipal y sus cuentas están en números rojos.

Ni Güevos Pintos, ni Carmín, por el momento las celebraciones en la Pola se han quedado en actos espontáneos de los vecinos, ya fuera desde el balcón con el confinamiento o en las terrazas, cuando llegó El Carmín.

Situación extrañamente similar a la que se da en Noreña con La Orden del Sabadiego. El icónico colectivo no tendrá otro año más subvención, tiene pocos socios y se encuentra ahora mismo comandado por una gestora.

No tuvo más remedio que suspender sus fiestas del picadillo y el sabadiego, por San Marcos. Además, este año tocaba capítulo, es decir, nombrar un nuevo caballero.

La gestora está tratando de reimpulsar la actividad, pero el contexto actual, tanto en lo referente a los protocolos de seguridad, como en lo económico, no acompañan. La idea que mantienen es organizar el día del gochu dentro de las fiestas del Ecce Homo. "Estamos trabajando en ello", confirman. En todo caso, hasta la primera semana de septiembre, no habrá confirmación.