PSOE e IU acercan posturas sobre reforzar la plantilla municipal de Siero

Por el momento, la negociación de los presupuestos para 2021 en Siero parece ir viento en popa. El PSOE e IU han acercado posturas en la primera toma de contacto mantenida en la jornada de ayer. Los socialistas están por la labor de incluir algunas de las propuestas principales de IU en las cuentas, a cambio de recibir el voto favorable de sus tres ediles. Los dos principales puntos en los que parecen coincidir son la puesta en marcha de un plan de empleo -algo que también solicitó Somos- y una línea de subvenciones para Pymes y negocios.

En la reunión estuvieron presentes el portavoz de IU, Edgar Cosío y el concejal independiente Tarik Vázquez. Enfrente tuvieron al alcalde de Siero, el socialista Ángel García, al concejal Javier Morán y vicesecretario de la Agrupación Municipal Socialista, Saturnino Vega.

Según apunta Cosío, no ocurrió como en otras ocasiones, "y no nos trajeron un borrador casi cerrado, sino que simplemente nos plantearon sus líneas". Frente a eso, el portavoz de IU hizo una serie de propuestas, unas más urgentes y otras que podrían esperar y no condicionarían su voto favorable al presupuesto.

"Lo principal para nosotros son cuestiones sociales y de empleo. En este caso queremos que se refuerce la plantilla municipal y el PSOE parece de acuerdo. También entendemos necesarias subvenciones a autónomos y, aunque discrepamos en la forma de hacerlo, también hay intención". Otro aspecto importante para IU es la dinamización del empleo local y elaborar un plan de recuperación en el que participen "todos los agentes implicados".

Cosío tiene buenas sensaciones tras la reunión con los socialistas y confía en que pueda acabar por alcanzarse un acuerdo. Agradece la predisposición a negociar y anuncia que "en una semana o quince días, volveremos a sentarnos para concretar".

Por su parte, García mantuvo un discurso similar al posterior a la reunión con Somos. Su idea es incluir las máximas propuestas posibles de cada uno de los grupos, para buscar el apoyo de todos. Dice que algunas de las de IU estarán y que confía en que también cedan un poco, y se pueda lograr su voto favorable.