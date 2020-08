La Banda de Gaites de Candás suspende su Festival aplazado al mes de septiembre

La Banda de Gaites de Candás decidió finalmente cancelar la celebración de su Festival de Bandes de Gaites "Villa de Candás" que habían aplazado al mes de septiembre -normalmente se celebra a finales del mes de julio-. La decisión se basó fundamentalmente en que serían incapaces de cumplir con las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias. "Dentro de las bandas podríamos controlar que se mantengan las distancias y demás, pero en el público no. Ya vimos que otros festivales como el nuestro los estaban echando para atrás y por eso no presentamos el protocolo en el Principado porque es imposible celebrarlo", sostiene Daniel García Vega, presidente de la entidad cultural candasina.

La idea de la Banda de Gaites candasina era hacer un festival solo con formaciones de Asturias para así evitar el movimiento entre provincias. Sin embargo, esto también resulta inviable a día de hoy. "Si tuviese que quedar alguna banda a dormir, sería muy complicado y para darles de comer, lo mismo, ya que solo podrían en grupos de hasta 10 personas y en Asturias no hay ninguna banda de 10 músicos", argumenta García Vega. Afortunadamente, la Banda candasina aún no había descolgado el teléfono para llamar a otras bandas, con lo que la cancelación no supondrá un quebradero de cabeza extra. No obstante, esperan que la situación sanitaria mejore para poder acoger un evento similar con la gaita como protagonista a finales de año. "Esperemos que la cosa mejore porque ahora solo va a peor", lamenta García Vega.