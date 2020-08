Santolaya reparte su bollo con mascarilla y distancia

Las fiestas de Santolaya, en Valdesoto (Siero), no pudieron ser en la jornada de ayer. Eso sí, el espíritu de uno de los festejos más importantes del concejo no se perdió del todo. Hubo reparto del bollu, con bastante éxito. De hecho, varios centenares de personas se acercaron a la localidad para recoger sus alimentos, acompañados de bebida. No pudo haber la tradicional romería que congregaba a miles de personas, pero sí hubo una cierta alegría por no perder del todo la fiesta. Será el próximo año, si es que la pandemia lo permite. De momento, la cosa se quedó en un reparto marcado por las mascarillas, el gel hidroalcohólico y la distancia de seguridad, informa A. ILLESCAS