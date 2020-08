La reforma de la Comisaría municipal de Siero tendrá 100.000 euros en las cuentas

Los presupuestos del concejo de Siero para 2021 están ya muy encaminados e incluirán la reforma de las dependencias de la Policía Local, en la Pola. La partida que se asignará a este cometido será superior a los 100.000 euros y, con ello, se cumplirá con una de las principales reivindicaciones del cuerpo, a la vez que se concretará la promesa del gobierno municipal socialista de hacerlo lo antes posible. Este punto es uno de los que genera consenso entre la totalidad de los partidos que forman la corporación. En todo caso, no será la única petición de grupos de la oposición que se presupueste para 2021.

Otro aspecto en el que hay consenso es seguir avanzando en el saneamiento, tanto de la zona rural, como de las áreas industriales y comerciales. Por ello, la partida más cuantiosa de todas las del capítulo de inversiones será destinada a esta finalidad.

En las cuentas seguramente habrá también una asignación para seguir avanzando en la futura senda entre la urbanización de La Fresneda y Lugones. La han pedido varias formaciones y el PSOE tiene el compromiso de completarla antes de que acabe el mandato, siempre que sea asumible técnica y económicamente.

Otra actuación que posiblemente se hará este año es el nuevo acceso a Pola de Siero a través del barrio de La Isla. Un proyecto que el gobierno ya tiene listo y que, aunque proponiendo una forma distinta de ejecutarlo, aplaude el PP.

También se ha acercado posturas para dotar económicamente una oferta de empleo público. Una reclamación que venían haciendo varios grupos de la oposición, especialmente los de izquierdas (IU y Somos).

Las discrepancias entre el PSOE y el resto de formaciones han sido mínimas, por lo que todo parece indicar que podría haber consenso casi absoluto. Los socialistas, en todo caso, no hubieran necesitado ningún voto más que los suyos, para aprobar los presupuestos dado que, actualmente, una edil del PP está ausente por enfermedad y la sustituta de Lydia Is en IU aún no ha tomado posesión como concejala.

Por eso no necesitaría ningún apoyo si llevara las cuentas a pleno en los próximos días. Ni siquiera dependería de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) o Foro, socios preferentes del gobierno de Ángel García,

En todo caso, la idea de los socialistas es buscar un consenso lo más amplio posible, eso sí, sin renunciar a cumplir con su programa electoral. Por el momento, esta es el mensaje que los socialistas han transmitido a la oposición.

Sirve como ejemplo la inversión en la nueva escuela de hasta para 3 años que se va a construir en Pola de Siero. Todos los partidos celebran que haya partida para esta actuación, sin embargo, no están mayoritariamente de acuerdo con la ubicación propuesta por el PSOE, el antiguo edificio del Cinema.

Este sería un aspecto al que no estaría dispuesto a renunciar el gobierno local, que entiende solo puede ubicarse ahí. "Ya que no tenemos otro terreno municipal en el que pueda encajar".