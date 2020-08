Urgen el arreglo completo de la red de agua de La Fresneda

La situación de los vecinos de la localidad de La Fresneda al margen de la urbanización con el servicio de aguas es "caótica". Así lo explica Valentín Pérez, vecino de la localidad y uno de los más activos a la hora de reivindicar que se lleve a cabo el arreglo completo de la red de abastecimiento que, en principio, el gobierno municipal quiere llevar a cabo en 2021.

Según relata Pérez, "la gota que colmó el vaso" fue una avería que se produjo hace seis días y les mantuvo durante casi tres jornadas sin que el servicio se restableciera por completo.

"Hubo una rotura en la red debido a una construcción y esta ocasionó un atasco en las proximidades, taponando a su vez casi todos los contadores". Esto hizo que muchos vecinos tuvieran muy poca agua en sus domicilios y de manera intermitente. Este no es el primer inconveniente similar que sufren en los últimos años.

De hecho, Pérez envió al Ayuntamiento un escrito con firmas de vecinos, en 2019, solicitando medidas drásticas ante la reiteración de averías.

"El Ayuntamiento, en el primer trimestre de este año redactó el proyecto para cambiar un tramo de 600 metros de tubería y para la construcción de aceras y red de aguas paralelas a una carretera regional", relata este vecino.

Algo que a su juicio evidencia que "parece que el Ayuntamiento mueve ficha". Sin embargo, según asegura, "el Principado ha rechazado el proyecto por no ajustarse a la normativa de seguridad vial".

Valentín Pérez indica que, "en estos momentos se está modificando el proyecto para enviarlo de nuevo". La idea es que esta obra pueda hacerse en 2021. De hecho, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el gobierno municipal tiene la intención de incluir una asignación económica para hacer la obra este mismo año.

En principio, el PSOE querría renovar la totalidad de la red de abastecimiento de la localidad, justo lo que urgen los residentes. Pero esto depende de que reciban el visto bueno del Principado, al tener que intervenir sobre una vía de su titularidad.

En caso de que no acabe de que el gobierno regional no acabe de dar de paso el proyecto, la idea sería ejecutar las partes que no dependan de esta autorización, para después continuar con el resto, una vez se pueda.

"Esperamos y deseamos que sea una realidad", concluye Valentín Pérez.