Araújo: "Sin freno al cambio climático, el punto de no retorno es cuestión de una década"

El naturalista y divulgador, campesino ecológico y escritor, Joaquín Araújo Ponciano, consideró ayer en Grado que la actual pandemia del covid-19 tiene vinculación directa con la destrucción del planeta y sus ecosistemas. "Hay una relación estrechísima y así se puso de manifiesto por los científicos, pero no ha sido tenida en cuenta porque ellos no son los que deciden el porvenir de las personas", dijo, en referencia a los responsables políticos. Araújo añadió que la base para el desarrollo futuro de los humanos pasa, sin lugar a dudas, por el respeto a la naturaleza y el freno al cambio climático: "Estamos en el filo del abismo, por las advertencias de la naturaleza el punto de no retorno está muy cerca, 10 años en el mejor caso y 5 en el peor".

Araújo hizo estas reflexiones para LA NUEVA ESPAÑA con anterioridad a la conferencia que ofreció en la capilla de los Dolores titulada "Pensar en lo que no piensa", con la que llenó el aforo permitido, y que formó parte de la Semana Cultural de los premios "Moscón de Oro". Galardón que recibe hoy, sábado, en la categoría nacional-internacional, otorgado por la asociación "Amigos de Grado". La distinción, en su categoría local, ha recaído este año en la residencia de ancianos moscona.

"Los bosques son los pulmones de la Tierra y son los que nos dejan respirar a nosotros así que si te cargas los bosques, te cargas la posibilidad de respirar. Hay una sola salud en el planeta y no se puede separar de la nuestra.Por eso debemos pensar en lo que no piensa para poder pensar nosotros", explicó ayer el naturalista.

En ese sentido, destacó a la activista contra la crisis del clima, Greta Thunberg, como un faro de luz para el futuro que ha conseguido "el mayor empuje al movimiento ecológico mundial pese a ser atacada y vilipendiada por los sectores que tienen intereses materiales en el actual modelo energético que hay que cambiar.

Araújo tuvo ayer una intensa actividad en Grado. Plantó su árbol número 24.000 en el parque de Arriba. Además, fue la primera haya, o faya en asturiano, que ha sembrado en su vida, detalle que él mismo destacó durante el desarrollo del acto. Del mismo modo que expresó su pena por no haber podido hacer la plantación con los escolares del concejo tal y como estaba previsto, a causa del temporal de lluvia y aire.

También visitó el centro experimental del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, en La Mata, antes de su conferencia de la tarde. Una charla, con aforo reducido, que se completó muy rápido "dejando docenas de personas fuera", lamentó el presidente del colectivo, Claudio Menéndez de la Riera.