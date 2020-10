Los operarios de la empresa contratada para instalar las luces de Navidad en la Pola ya han iniciado los trabajos de colocación de este alumbrado. Aunque aún estamos en octubre, la compañía debe hacerse cargo de más poblaciones y no llegaría a tiempo si no comenzaran ya en algunas localidades. Un poco de alegría navideña adelantada, aunque no se vayan a encender todavía. En la imagen, el vehículo de la empresa encargada de instalar la decoración en las calles, informa A. I.