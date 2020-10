“Incomprensible”, “surrealista” y “lamentable” son algunos de los calificativos con los que los grupos en defensa de la llingua describen la retirada, a petición de Vox, de una moción en asturiano presentada por Somos en el Pleno de Siero. Una decisión que el alcalde, el socialista Ángel García, justificó con argumentos legales, afirmando que “es como si mañana la traen en chino”. Vox, por su parte, agradece la reacción del regidor y pide a otros partidos que hagan pública su postura contraria al asturiano, mientras PP y la Plataforma Vecinal de La Fresneda afean a Somos que no presentara su propuesta en ambas lenguas. Ciudadanos, por su parte, cree que no es momento de buscar conflictos “con la que está cayendo”.

“Me resulta una decisión sorprendente porque hay una larga tradición en el empleo normal del asturiano en el ámbito municipal”, afirma Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llingua Asturiana. La moción que presentó Somos fue retirada debido a que Vox alegó que no entienden el asturiano y solicitaron su traducción. Un punto que González Riaño observa con extrañeza, ya que “tanto el asturiano como el castellano son mutuamente intercomprensibles”. De ahí que es estime que el objetivo último que pretenden conseguir apartando la moción es generar problemas donde no los hay. “Luego, tengo una opinión personal sobre Cepi, al que conozco, y no entiendo su reacción porque me parece una persona razonable, abierta y sensible con el hecho lingüístico y cultural asturiano”.

Por su parte, la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana exige al PSOE asturiano, en el Gobierno autonómico, que dé un paso al frente e inicie la oficialidad del asturiano. “Pedimos que el PSOE cumpla su programa electoral y no se deje marcar el paso por los grupos de extrema derecha”, señala Carlos Pulgar, quien opina que la retirada de la moción es una broma de mal gusto, “una pijada que no va a ningún lado”.

La oficialidad es también la receta de la Plataforma pola oficialidá del gallego-asturiano para evitar este tipo de situaciones. “No se puede consentir de ninguna manera porque son producto de posturas absolutamente fascistas, reaccionarias e intolerantes. Por parte de Vox es esperable, pero también es denunciable”, comenta Xabiel González. Además, opina que el PSOE va al rebufo de Vox “dejándose llevar por su intolerancia, como hace el PP; es una pantomima de imposiciones fascistas y la solución es la oficialidad”, esgrime.

La noticia de la retirada de la moción de Somos Siero en llingua también causó hondo pesar en la presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, Esther García. “Resulta que lo que oyó el alcalde de Siero se asemeja al chino, debe ser por eso que celebra los Güevos Pintos y el Carmín y hasta tomará unos cuantos culinos de sidra. ¿O serán culitos?”, cuestiona con ironía. García cree que el gesto es “grave” por el desprecio hacia la llingua. “Que todavía tengamos políticos que reniegan de nuestra cultura me parece una falta de sensibilidad y, además, ignorancia y una osadía”, apunta la escritora, que opina que la decisión de retirar la moción nace de “complejos”.

Sin embargo, la decisión del Alcalde de Siero contentó al grupo municipal de Vox. Su portavoz municipal, Alejandro Álvarez, explica que ya en los preparativos del Pleno del pasado mes de septiembre solicitaron a Somos Siero que presentase la moción en español. “Se volvió a presentar igual y pedimos la traducción porque no entendíamos el texto, pero al no disponer de medios porque se tiene que mandar al Principado se optó por la retirada”, explica.

Un gesto del alcalde de Siero que Álvarez observa ético y cordial hacia Vox. Además, cree que hay otros grupos municipales que son contrarios, como ellos, a las mociones en asturiano, “pero no dicen nada por miedo o por lo que sea y les pedimos que den un paso adelante y lo digan abiertamente”.

Por su parte, la Plataforma Vecinal de La Fresneda señala que no se oponen a la presentación de mociones en llingua asturiana siempre y cuando se acompañen de copia en castellano “para una fácil comprensión porque tenemos que entenderla para votar y no les cuesta nada”, comenta la portavoz municipal, Alejandra Cuadriello. Una manera de facilitar la labor de los concejales de la Corporación, entiende, “porque no es lo mismo hablado, que lo entendemos todos, que escrito”, detalla.

Una postura que comparte el Partido Popular de Siero. Hugo Nava indica que, en su caso, entiende perfectamente el asturiano pero al mismo tiempo cree que sería mejor que la moción se presentase en asturiano y español. “Creo sinceramente que cuando hay voluntad de entendimiento una lengua tiene que servir para unir y entenderse y no para echarse en cara cosas”, señala.

Para Ciudadanos Siero lo importante de la cuestión es equilibrar posturas. Y, en ese sentido, estiman necesario buscar una solución que contente a todas las partes, dice Patricia Martín, portavoz municipal de la formación naranja en el concejo. Si bien, para el grupo la situación es “lamentable”. No entienden que los grupos municipales de Siero se enzarcen en este tipo de cuestiones “con la que está cayendo”. “No podemos buscar conflictos donde no los hay cuando la gente está pasando por muchos problemas”.

Por su parte, IU, dice no entender por qué el PSOE “le sigue el juego a Vox” y afean al equipo de gobierno que tardasen 11 días, desde el registro de la iniciativa, en retirarla del orden del día, comenta Edgar Cosío. Defiende el derecho a presentar las mociones en llingua “y hay un derecho para quien no lo entienda de que se traduzca, por eso hace falta un servicio de normalización lingüística”, concluye el portavoz de IU.