En estos tiempos de la era covid, la biblioteca municipal González Posada de Candás se está adaptando a las medidas sanitarias. Por ello, el club de lectura se inició hace unos días pero en otro emplazamiento. Ahora, sus integrantes se reúnen en la Casa de la Cultura en vez de en la sala de la biblioteca debido a que en este espacio no pueden garantizar la distancia social de metro y medio. Sin embargo, este cambio no ha sido suficiente para algunos integrantes del club de mayor edad, quienes por temor a contagios han optado por no acudir a las sesiones. La bibliotecaria, Carmen Dintén Sánchez, explica que “había pensado en hacer el club de lectura online, pero a esta gente tampoco llegaríamos porque no saben manejarse muy bien con internet”. No obstante, están pensando en otras fórmulas para que poder acercar la actividad a todos los públicos.

Por otro lado, otra de las actividades más demandadas en la biblioteca candasina es la de los talleres de iniciación a la lectura infantil, que se desarrollaban en la sala dedicada a este público. Debido a las restricciones sanitarias, la bibliotecaria está pensando en llevar a cabo los talleres, pero online, a partir del mes de noviembre. Es decir, plantearían a las familias unas actividades relacionadas con ciertos libros infantiles para seguir incentivando la lectura en edades tempranas. “La pena es que no podemos hacer los talleres en la biblioteca y los niños pierden ese contacto con nosotros, pero es la única fórmula que vemos de poder hacer los talleres, aunque sea online”, añade Dintén Sánchez.

Menos préstamos físicos

La crisis sanitaria del covid-19 está cambiando la forma de consumir cultura. En el caso de la lectura, los préstamos físicos han sufrido un descenso, según los datos aportados por la biblioteca candasina. Las primeras semanas del año, las cifras se mantuvieron con respecto a las del año pasado. Sin embargo, después del parón por el estado de alarma, la situación cambió. Así las cosas, desde junio hasta ahora el descenso en los préstamos físicos fue una constante. En total, pasaron de ser 5.192 –de julio a octubre de 2019- a 3.432 en los últimos meses. Por el contrario, han subido las consultas de libros y películas a través de las plataformas digitales ebiblio y efilm. “Tuvimos muchas consultas vía correo y Facebook de cómo hacer para descargar libros y películas”, añade la responsable de la biblioteca de Candás.

Este cambio de costumbres está haciendo que los servicios municipales se readapten según la demanda. En este caso, el consumo de libros de forma tradicional, con el préstamo físico, está dejando paso a la lectura online a través de plataformas digitales. No obstante, la biblioteca candasina busca fórmulas para seguir en contacto con sus usuarios, desde los más pequeños hasta los de avanzada edad, para continuar con su labor de acercar la lectura a todos los públicos y en las circunstancias que sean.