"En Bobes necesitamos una fábrica de coches, o algo así"

–¿Cómo lleva la situación actual?

–El tema del covid-19 nos ha alterado las vidas a todos y nos está poniendo a prueba cada día que pasa. No solo a título individual, sino a las instituciones. La sociedad está más estresada, más sensible, la pandemia nos obliga a tomar medidas distintas a los habituales y eso es algo que altera la vida normal y, lógicamente, provoca la respuesta de algunos colectivos. En todo caso, la gente se está comportando de manera ejemplar.

–¿Cómo afectará la pandemia al crecimiento del concejo?

–Hay distintos aspectos que nos hacen ser optimistas: la instalación de empresas, las licencias de vivienda... nos hacen ver que no estamos tan mal como otros municipios. Es clave la ubicación geográfica, aunque hay una serie de medidas que puede tomar el Ayuntamiento, como ayudar a las empresas y al comercio y ser proactivo en la búsqueda de la inversión, generando empleo. Tenemos que intentar aprovechar el polígono de Bobes, es una gran oportunidad. Ahora hay que implicarse en la búsqueda de empresas y tramitar rápido sus permisos. También se ayuda desde el punto de vista fiscal, pero ninguna empresa en estos años de alcalde nos ha demandado ventajas fiscales, lo que piden es que seamos ágiles tramitando sus licencias.

–¿Cómo está la comercialización de Bobes?

–Lo lleva Sogepsa y el Principado. Nosotros colaboramos, y cuando nos viene alguna solicitud la derivamos a Sogepsa. Yo he realizado visitas a distintas empresas ofreciendo Bobes y lo sigo haciendo, pero sin desplazarme a Madrid, como antes.

–¿Qué plazos se marca para ver Bobes lleno?

–Los esfuerzos que estoy haciendo es para que en este mandato haya una inversión relevante. No tanto como que esté todo cubierto, que eso es difícil de ver cuándo puede ser.

–¿Qué sería una inversión relevante?

–Que venga una fábrica de coches, o algo así. Algo que genere una cantidad de puestos de trabajo importante. En eso estamos trabajando desde hace tres años, ya se inició en el mandato anterior y me consta que el Principado también está trabajando intensamente.

–¿Hay otras zonas con potencial de desarrollo empresarial?

–Tenemos una gran cantidad de suelo industrial. Está la zona de Parque Principado, que es importante y que, con el covid-19, nos preocupa. Había proyectos muy importantes de ampliación.

–¿Cuáles eran esos proyectos y cómo están?

–Se pensaba en dotarlo de más equipamientos de ocio y deportivos, pero ha habido un cambio de dueño y con esta situación este tipo de complejos lo están pasando mal. Estaba pendiente la mejora de los accesos y esa posibilidad de ampliación, de un parque de ocio, que podía ser para nosotros un complemento perfecto para atraer a más visitantes.

–¿Qué hay de la construcción de los nuevos accesos al área de Paredes?

–Siguen dependiendo de la propiedad y todavía no hemos hablado con los nuevos dueños. Lo teníamos pendiente, pero ellos están en Hamburgo, en Alemania, y con la pandemia no hemos podido cerrarlo. La idea es la misma, estuvimos a punto y ahora ha quedado enfriado. Esperamos retomarlo y cerrarlo este mandato. Esta ampliación que comento, más el desarrollo de otros suelos industriales del entorno, van ligados a la mejora de los accesos obligatoriamente.

–El crecimiento en población es otro de los grandes objetivos, a la vista de los proyectos de inversión de este año…

–La acción política va encaminada hacia la riqueza. Esto es un ejemplo de ello. La glorieta que se está haciendo en La Fresneda es una inversión municipal para mejorar los accesos a una localidad que tiene mucho potencial para crecer y que así será más atractiva. Hará que más gente venga a vivir aquí y eso serán ingresos para el Ayuntamiento.

“Sería la última opción, pero no descarto privatizar el Patronato Deportivo”

–Sin embargo, siguen muy lejos en población de Avilés.

–Sí, nuestras localidades están muy lejos, pero más que Lugones tenga cincuenta mil es que en Siero puedan crecer todas las localidades. Hay que buscar esa conexión peatonal entre la Pola y El Berrón, que La Fresneda crezca hacia el norte y desarrollar lo que falta de Lugones. Esto se hace mejorando los equipamientos, los accesos. El ejemplo es aquí en Lugones. Adelantamos la urbanización de la calle Santa Isabel, donde no se podía construir, y así facilitamos que se edifique y cada uno que pide la licencia paga la parte proporcional.

–Habla de grandes obras, pero se generan quejas cuando no se cambian las papeleras viejas.

–En el Ayuntamiento tenemos mil obligaciones, desde la papelera hasta ahora el colegio. Todo no se puede atender, no lo hacemos bien todo y hay que priorizar. No es que haya dinero para una calle y no lo haya para mobiliario o algo así. Todo tiene importancia y se intenta atender.

–Y con los fondos europeos Feder de la linea Edussy, ¿qué se va a hacer?

–Los Edussy son para desarrollo urbano sostenible. Como obra física haremos la avenida Viella, nuestra gran obra para este mandato. Es un bulevar que quiere transformar la localidad de manera definitiva. Queremos que el peatón y el ciclista sean prioritarios. Las ciudades del futuro tienen que ser así. Es cierto que inicialmente estos cambios pueden generar rechazo, pero nuestra estrategia es clara: restringir paso a vehículos.

–¿Cuándo se va a hacer y que otras ideas hay?

–El proyecto está terminado, y preparado para licitación, que en principio quedará para 2021. El otro pilar es la digitalización de la administración, hacerla más ágil y cercana, que los ciudadanos se tengan que desplazar físicamente lo menos posible. Además, tenemos en mente la eficiencia energética.

–Entonces, obra en sí misma solo será la avenida Viella, ¿no?

–Obra física solo será la Avenida Viella y luego lo que pueda conllevar la eficiencia energética.

–Fuera de los de proyectos municipales, últimamente están teniendo que asumir competencias impropias…

–Todos los ayuntamientos hacemos, en general, muchas cosas que no nos corresponden. Los ciudadanos a la primera administración que van es a la municipal y el gobierno, cuando ve un problema en su municipio, si puede, tiende a resolverlo. Hay que empezar a decir no, porque nuestros recursos son cada vez más limitados y las obligaciones crecen, estamos en una situación crítica.

–Sin embargo, aunque los problemas a resolver no sean de su competencia, las manifestaciones de protesta se las hacen a usted. ¿Cómo lo lleva?

–Al final, ser alcalde implica ser un buen encajador. Si fuese boxeador ganaría a los puntos. Cuando crees que haces lo correcto y que es lo que debes hacer, no te tienes que doblar por las presiones. No se puede usar cualquier cuestión para desgastar a quien gobierna, ni meternos en debates estériles.

–¿El problema de las escuelas infantiles, con el impago del Principado, está desgastando su relación con la administración regional, especialmente con Educación?

–La relación con Educación es muy buena, pero la respuesta a veces no es tan buena. El descontento es patente en algunas cosas y se ha expuesto de manera educada. Ser del mismo partido no implica estar de acuerdo en todo. Yo, además de ser alcalde socialista, soy alcalde de Siero.

–Pero hay muchos problemas sin solucionar en los centros.

–Intento empatizar, tienen una situación muy crítica en Educación con todo esto. Espero que ellos también empaticen con los ayuntamientos. El caso más sangrante es el de las escuelas de 0 a 3. Si el sueldo de las trabajadoras dependiese del ingreso autonómico, ¿qué pasaría? No es comprensible que la oposición no lo entienda o no lo quiera entender.

–Ya que menciona a la oposición, ¿qué le parece que algunos concejales fueran a la manifestación por el corte de luz en los campos de fútbol?

–Lo respeto, pero había concejales del PP, que tuvieron gobiernos en 2010 y 2011, o de IU, con competencias en deporte muchos años y cuando esos problemas ya existían. Cuando uno ha pasado por el gobierno debería ser más responsable con sus actos.

"Ser alcalde implica ser un buen encajador. Si fuese boxeador ganaría a los puntos"

–Dicen que el aviso del corte de luz llegó en marzo y sin embargo no se arreglaron las deficiencias. ¿Por qué?

–En marzo había estado de alarma. La normalidad en las administraciones llegó bien entrado el verano, los trámites administrativos son los que son y la advertencia de corte de luz ya lleva llegando desde 2009. Si no corto la luz y pasa algo la crítica sería la contraria. Ni me lo planteé. Entiendo que genera una molestia para los clubes, pero no hay otra alternativa.

–Tras las protestas se retiró el convenio de uso del campo que tenía el club de El Berrón. La oposición lo tachó de venganza.

–El Patronato Deportivo Municipal está tocado, hay que garantizar su viabilidad. Nuestra prioridad son los empleos y el fomento del deporte. Todos los convenios que hay se van a revisar apelando al interés general. Se daba uso en exclusiva del club, reciben un dinero y solo pagan la luz. Ahora hay dos formas, o un convenio que atienda al interés general o lo que marca la ordenanza, lo que hay que pagar por hora de campo. No es correcto que tengan el uso exclusivo. La oposición lo primero que tiene que hacer es documentarse. Deben saber lo que marcan las ordenanzas aprobadas en el pleno, en el que están; el estado del PDM, en el que están, y ser conscientes de la situación de este planeta, en el que a veces dudo que estén. El modelo actual es inasumible para el Ayuntamiento.

–¿Está sobre la mesa privatizar el patronato?

–No descarto nada. No es nuestra prioridad ni nuestro deseo, sería la última opción, pero está ahí. No sé cuántos abonados vamos a tener el año que viene, hemos perdido un 25% este año. Este mandato el patronato, sin hacer nada, aguanta. Pero tengo una responsabilidad.

–¿Y las escuelas infantiles?

–No. Eso es una opción que la ley te da, pero no.

–La oposición también se ha alineado con las quejas por las carencias en la Policía. ¿Cuál es la situación real del cuerpo?

–La situación real es que cuando uno es alcalde hay posiciones incómodas e incluso algunas en las que no es inteligente meterse. Sin embargo, llegado un punto decidí que tenía que tomar medidas. La situación ha mejorado.

–Pero dicen que siguen faltando policías...

–Ser pocos o muchos es una posición relativa. Estoy contento con la nueva jefatura, que con muchas dificultades está haciendo un buen trabajo. Está mejorando la situación y no cambiamos nuestro objetivo, que es que la gente cumpla con sus obligaciones y se dé un servicio público de calidad y que cueste lo menos posible. No entiendo cuál es la queja que tienen en esas movilizaciones. Probablemente les gustaba más como estaban antes, con el cuadrante anterior.

–Con la Policía tiene pendientes algunas denuncias judiciales, y también otra por una supuesta agresión a su vecino. ¿Qué tiene que decir a eso?

–Cierto, tengo por ahí varias, pero está todo muy bien. No sé lo que va a pasar, creo que no he hecho nada sancionable.

–Si le condenan en el juicio de diciembre por la supuesta agresión a su vecino, ¿dimitirá?

–No voy a dimitir, por supuesto que no, pase lo que pase. Aquí a los alcaldes los quitan las elecciones o un mandato del juez. Estoy convencido de que el caso con el vecino saldrá bien, pero, en el supuesto de que saliese mal, no incumplo el código ético y claro que no voy a dimitir.

–¿Hasta cuándo se ve de alcalde?

–Tengo fuerzas para seguir, tengo 21 años hasta la jubilación para ser alcalde (se ríe). No pienso seguir más que eso, no me veo a la edad de Trump siendo alcalde, Pajares que se busque otro Ayuntamiento (ríe de nuevo). Bromas aparte, trabajo pensando en el día a día, este mandato espero acabarlo y el futuro se verá.