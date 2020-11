La producción de sidra, bajo mínimos por el temor al cierre de la hostelería

La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, un más que posible nuevo confinamiento domiciliario y el cierre de la hostelería trae de cabeza a los lagares, que están frenando la elaboración de sidra para no encontrarse con producción a la que no pueden dar salida. “Acertar o no va a ser un juego de azar, es imposible hacer una previsión porque no podemos planificar tres factores: cómo evolucionará el tema sanitario, ver qué regulación habrá de la hostelería, que es el principal cliente, y cuál será el impacto económico, que se incrementará más aún en unos meses”, estima Manuel Riestra, del llagar sierense Muñiz.