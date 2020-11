Los colectivos “Pravia al dedillo” y “Pravia se ayuda” han puesto en marcha una campaña para ayudar al sector comercial a través de la Lotería de Navidad. Así, proponen que cada uno de los 260 negocios de la villa praviana compre un décimo de lotería o done uno de su establecimiento para, si toca, compartir entre todos el premio. “Si la suerte acompaña puede tocar algo que se repartirá en beneficio de todos los participantes, y si no toca nada el desembolso no es exagerado”, explica Lucía Martínez, de “Pravia al dedillo”.

Así, los negocios comerciales y hosteleros que se animen a participar solo tienen que hacer una fotografía del décimo escogido para la campaña y enviarlo a través de la red social Facebook de cada colectivo, que irá publicando los boletos que vayan llegando. Los promotores esperan que la idea cale entre los empresarios y pueda, asimismo, copiarse en otras localidades.