Candín, 45 años sin arreglar la carretera

Lo cuentan Luis Alberto Prendes, Alberto Lobo, Eduardo Parejo, Segundo Sánchez, Carlos Díez y Yolanda Diana. Ellos iniciaron hace más de una década una batalla por el arreglo de la carretera que se ha ido alargando en el tiempo.

En 2017 las llamadas a la Consejería se multiplicaron, les preocupaba “que el puente se cayera”. Sin embargo, tras una visita de los técnicos, la respuesta fue “que no había peligro”. En aquel momento, se realizaron unas primeras marcas de la carretera SI-13 entre Candín y La Camperona, y se urge de nuevo la renovación.

Al año siguiente, en 2018, los vecinos recogieron firmas que entregaron al Principado solicitando la actuación en la vía. Apuntaban que por esa zona pasa a diario el transporte escolar, un autobús que recoge a una persona con discapacidad y bastante tráfico rodado ajeno a los poco más de 50 vecinos que viven en los núcleos por los que pasa la carretera.

En 2019, las predicciones de los vecinos se cumplieron y se derrumbó el puente que salva el río a la salida de Candín. Esto obligó a construir una variante que cubría el tramo afectado. Por entonces, Prendes mantuvo una conversación con la Consejería en la que le aseguraron que “el proyecto para intervenir la carretera ya estaba listo y saldría a licitación durante 2020”.

“Nos han engañado”

Viendo que el tiempo pasaba y no tenían noticias de la obra, Prendes volvió a ponerse en contacto con el Principado en los últimos días. “La persona que me atendió no era la misma que otras veces y se le escapó que todavía no hay proyecto, por lo que nos han engañado”, lamentan los afectados.

No es su única queja. Apuntan que los rebacheos que se hicieron en esta y otras vías –como la de Carbayín a Tuilla, que presenta numerosas irregularidades– provocaron problemas en sus vehículos. Todo porque “no pisaron el material, como marca la normativa”, cuentan. Uno de los damnificados fue Parejo, que tuvo que sustituir sus discos de freno al pegarse la grava. Le costó 260 euros.

Otro punto de conflicto es el camino de titularidad municipal que lleva desde la SI-13 hasta la localidad de Cueña. Los residentes urgen su completo asfaltado, al estar simplemente cubierto de hormigón rayado y presentar baches.

Actuaciones que consideran fundamentales los vecinos, muchos de ellos mayores. Por ejemplo, Prendes, de 65 años, solía llevar a su hija a coger el tren a diario utilizando la vía. Lobo, de 63 y prejubilado de la mina, hace el recorrido cada jornada para ir a buscar a su nieto al colegio. Más curioso es el caso de Díez. A sus 60 años, tiene una compañía profesional de teatro, que incluso actúa internacionalmente, con sede en Cabriles, un núcleo de 14 habitantes. Allí suben frecuentemente los integrantes de la compañía a ensayar, algo que le genera un problema importante. Por su parte, a Sánchez, de 64 años, le da “mucha pena” ver el estado en el que se encuentra la carretera. Él vio su construcción y la primera y última reparación que se hizo. A su juicio, el hecho de depender de esta vía le ha supuesto “tener una vida más aislada de lo normal”.