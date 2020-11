La cancelación de un viaje de estudios de dos centros acaba en el Juzgado

Según relatan los afectados en Lugones, la academia Language Kingdom, que organiza habitualmente este tipo de viajes al Reino Unido, les dio dos opciones ajustándose a la normativa del covid-19: “Nos ofrecieron inicialmente bonos para gastar en 12 meses, pero solicitamos la devolución. Dijeron que sí, pero que devolvían 700 euros y retenían 150 por los servicios y por lo que no pudieran recuperar de las reservas”.

Entonces, algunos de los padres aceptaron, “para poder asegurar que recibirían algo de dinero”, pero once de ellos pidieron –como marca la normativa– que justificaran porque no se les podía devolver esa parte. “No dieron justificación alguna, dicen que es una retención lineal y que ellos corren con el riesgo de si les devuelven algo más”. Al insistir en la reclamación, “solo a uno de los once le reintegraron el total, al resto ni un duro, ni siquiera los 700 euros”, aseguran.

A la vista de que el problema no se acaba de solucionar –el viaje estaba previsto para octubre–ya han presentado denuncia en el juzgado de Siero. El proceso juidicial está pendiente de la respuesta de la academia, que deb exponer sus razonamientos para aceptar o oponerse a la demanda.

Previsiblemente, se opondrán a la reclamación de los padres y será el juez quien tenga que poner fecha a la vista para resolver la disputa. En principio, la compañía sí que dio las opciones que la ley marca. Sin embargo, los progenitores que han decidido acudir a los tribunales insisten en que se justifique el motivo por el que se les querían retener esos 150 euros.

Máxime, cuando a uno de los afectados, que se negó a aceptar recibir menos del total, “acabaron devolviéndole toda la suma que reclamaba”. Algo que sorprende al resto de padres, que usarán este argumento durante el proceso para conseguir que el dinero que pagaron vuelva a sus bolsillos.