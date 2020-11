La vida de Paloma Cristal se escribe en Careñes

El libro es un viaje por la experiencia de vida de su protagonista, que se detiene en la influencia de la educación trasmitida por los padres y la familia y también en los condicionantes que aporta el entorno en el que se nace. El camino por el que discurre la narración también aborda la carga emocional de las distintas etapas vitales, sentimientos que se comparten en un texto que, por ejemplo, habla de “una infancia desprovista de amor y de unas creencias totalmente erróneas sobre dónde se encuentra la felicidad”. “Es por ello que cada vez se va a sentir más desgraciada”, apunta la autora, que ha encontrado su remanso de paz en la localidad de Careñes, un lugar de cuyas virtudes para la creación literaria y la vida sin prisas destaca de manera insistente.

Incide también en lo que considera que con su obra puede aportar. “Quiero enseñar a ver claro que nuestras enfermedades físicas no provienen de la casualidad, sino de nuestras heridas emocionales sin sanar. Abro el campo a un mundo espiritual –y no hablo de religiones– donde la protagonista se vuelve una recordadora, tanto de sus vidas pasadas, como de que no estamos solos en este plano físico, tenemos que aprender a confiar en que más allá del velo, existen fuerzas que nos guían y apoyan si aprendemos a abandonar el control”, asegura la escritora.

El miedo “paralizante”

En Careñes, Paloma Cristal Rojo ha encontrado mucho de lo que se refleja en su obra, que también habla de buscar y hallar equilibrio y tomar el control de la propia vida. “Se hace totalmente necesario tomar las riendas de nuestra existencia, descubrir quiénes somos en realidad, y alejarnos de una vez por todas de vivir las informaciones y limitaciones que ya vivieron nuestros ancestros, sobre todo respecto a emociones como el miedo, la más antigua y paralizante de todas.”, explica.

Afirma que su trabajo intenta, “a través de mis propias vivencias, y de vivir varias muertes en una misma vida, mostrar el camino que yo ya he recorrido”.

Un trayecto de vida que ha hecho desembocar la suya en esta localidad maliayesa de Careñes, desde donde, tras rematar “En el mundo externo”, espera ver la publicación del segundo volumen de la trilogía, en Navidad, que llevará por título “Aprendiendo a amar”.